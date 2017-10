75 de ani de discriminare

Data de 1 decembrie marchează Ziua Internațională de Luptă Anti-SIDA. Anul acesta sunt două momente definitorii pentru istoria problematicii HIV/SIDA: 20 de ani de la prima aniversare a Zilei Internaționale de Luptă Anti-SIDA și 75 de ani de la apariția infecției cu HIV. Centrul Constanța al Fundației Alături de Voi România (ADV), în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică Constanța (ASP), prin Biroul de Programe de Promovare a Sănătății (BPPS), Fundația Baylor Marea Neagră (FBMN) și Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) a organizat, vineri, o întâlnire pentru a marca Ziua Internațională de Luptă Anti-SIDA, sub egida campaniei naționale „Deschide-ți inima! Sunt la fel ca tine”. Mesajul care deschide campania de anul acesta este împotriva discriminării persoanelor infectate cu HIV și SIDA. Evenimente care să marcheze momentul au început de luni prin două expoziții de fotografie de la Școala cu clasele I-VIII din Piatra și la Școala cu clasele I-VIII din Dorobanți, la care au participat și elevii Colegiului „Regina Maria”, și o expoziție la patinoarul din Constanța, cu aceeași temă. Consultanță gratuită la Spitalul Județean Pe parcursul întregului an au fost implicate 20 de școli în programe de luptă anti-SIDA. Copiii de la Centrul „Speranța” au desfășurat activități pentru prevenirea HIV la Școala Nr. 27 și la grădinițe. „În cadrul întâlnirilor, micuții au învățat că nu trebuie să atingă sângele altor persoane. Și au înțeles foarte bine mesajul”, ne-a mărturisit doctor Loti Popescu, șef BPPS. Mihaela Ivan, directorul fundației „Alături de voi” ne-a spus: „Am desfășurat activități în cadrul Universității «Ovidius» Constanța, pe 28 și 29 noiembrie, am împărțit pliante și prezervative și am încurajat studenții să se testeze HIV. Testul a fost gratuit, iar rezultatul l-am dat după zece minute”. „Avem deschis și proiectul în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Constanța, unde oamenii pot să ceară consultanță, la cabinetul 243", a declarat Ștefania Mihale, reprezentant FBMN. Ateliere de terapie ocupaționale Elevii sunt încurajați să participe ca voluntari, pentru a-i ajuta pe cei infectați să se integreze socio-profesional. Mulți dintre bolnavi au rămas în urmă cu școala din cauza evoluției bolii, iar fundațiile încearcă să-i integreze și să le ofere condițiile cele mai bune pentru a putea trăi ca oricare dintre noi. Un program care să-i ajute să intre pe piața muncii este „Ateliere de terapie ocupaționale”. „Suntem în faza de amenajare a spațiului, de angajare a profesorilor. Sperăm să-l putem deschide la începutul anului viitor. Ca domenii avem croitorie și calculatoare-web-design”, a declarat Mihaela Ivan. 1002 persoane infectate la Constanța Statisticile cele mai recente arată că numărul persoanelor infectate cu HIV/SIDA este de 1002 persoane, iar numărul lor este în scădere. La locul de muncă se cere testul HIV. Este o formă de discriminare gravă, deoarece, conform legislației în vigoare, doar consilierea de testare este obligatorie. Persoanele seropozitive întâmpină probleme atunci când își caută un loc de muncă. „Dacă merg, de exemplu la stomatolog, seropozitivii trebuie să anunțe medicul că sunt infectați. De multe ori nu spun lucrul acesta pentru a-și rezolva problema. Dacă nu, riscă să fie refuzați”, ne-a informat Mihaela Ivan. Medicii, conform legislației trebuie să acorde servicii medicale tuturor pacienților. Nu se poate vorbi despre mediul rural că este mai expus, dar, potrivit Ștefaniei Mihale, „la țară putem vorbi de lipsa de problematizare”. Proiectele care au fost derulate în 2006 au avut un buget de 10.000 de lei, echivalentul a două rânduri de câte 5000 de pliante pe două teme. Mult prea puțin pentru nevoile campaniilor. „Avem noroc de voluntari, dar lumea obosește de sistemul acesta”, ne infor-mează Olimpia Pariza, coordonator SECS. Ieri a fost realizată o „fundiță umană”, din umbrele roșii, cu ajutorul voluntarilor ADV, elevi de la Colegiul Național „Mihai Emi-nescu”, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Grup Școlar C.A.Rossetti, Grup Școlar Industrial de Electronică și Telecomunicații.