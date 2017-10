62% dintre francezi sunt mulţumiţi de preşedintele Macron

1

Mancurtizarea Europei.

Au si de ce sa fie" multumiti" francezii; si-au ales un presedinte globalist care lupta din rasputeri sa desfiinteze statul national. Presedintele Macaroana doar este marioneta dinastiei Rotshild. Merkel poate sa stea linistita, are cine s-o p..e in kur acum. Natiunile europei sant pe maini bune, cu partidul nostru-n frunte vom avea victorii multe. PS. Cine nu stie ce inseamna MANCURT, poate sa dea o cautare pe Googlesi si va afla ce inseamna.