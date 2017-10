50 de avioane de luptă invizibile, blocate la sol

Miercuri, 14 Iunie 2017.

Circa 50 de avioane de luptă invizibile F-35A de la baza aeriană americană Luke, din Arizona, sunt blocate la sol de vineri din cauza unei probleme privind oxigenul piloților, transmite AFP.De cinci ori, recent, piloții din respectiva bază, care se antrenau pe F-35, au avut simptome de hipoxie (lipsă de oxigen) în plin zbor, a explicat US Air Force, citată de agenția menționată.De fiecare dată, sistemul de oxigenare de urgență a fost declanșat, permițând pilotului să readucă aparatul la bază.Doar baza Luke este afectată de această suspendare a zborurilor, celelalte F-35 ale US Air Force continuând să zboare normal în alte baze aeriene.Conceperea acestui aparat invizibil extrem de tehnologizat, amintește AFP, a fost marcată de întârzieri de calendar și de depășiri de costuri.Avionul începe să fie utilizat în cadrul US Air Force, care dispune în prezent de o sută de aparate în total.Situația de la baza Luke nu va avea „niciun impact” asupra foarte așteptatei demonstrații de zbor a F-35 prevăzute pentru săptămâna viitoare la salonul aeronautic Paris - Le Bourget, a afirmat luni pentru AFP căpitanul Mark Graff, un purtător de cuvânt al US Air Force.