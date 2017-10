5 mai - grevă generală în învăţământ

În ziua tezei cu subiect unic la limba și literatura română

5 mai - grevă generală în învățământ

În curma unui referendum pentru profesori, ziua desfășurării grevei a fost aleasă, în proporție de 82.3% la nivel național în mod intenționat odată cu a doua probă a tezelor cu subiect unic la clasele a VII-a și a VIII-a, respectiv proba de limba și literatura română, în proporție de 82,3 la nivel național, boicotarea Bacului înregistrând 81%, poate și pentru că acolo nu se plătește chiar nimic. La întâlnirea de ieri de la Fe-derația Sindicatului Liber al Învățământului (FSLI) din Con-stanța am asistat la o dispută inedită, prof. Petrică Miu, in-spectorul general, onorând invitația sindicatului de a par-ticipa la conferința de presă. Ineditul situației l-a constituit aprigele contraziceri dintre „general” și președinta FSLI Con-stanța, Ioana Purcărea, vizavi de succesul sau insuccesul grevei generale din învățământ, anunțată a se produce pe data de 5 mai. Cu toate că ni s-a precizat că nu este vorba de neparticipare sau boicotare, prof. Purcărea a declarat că momentul a fost ales în mod intenționat, mizându-se mai ales pe participarea pro-fesorilor implicați în desfă-șurarea tezei la limba română. Se speră ca în acea zi, solidaritatea să constituie cuvântul de ordine și, începând de la grădinițe, școli generale, licee și până la SAM-uri, toată lumea să fie în grevă generală. Doar Băsescu mai poate opri greva Pe 30 aprilie, birourile operative ale celor patru federații din învățământ se vor întâlni, la ora 10, în Capitală, după care, la ora 12, va urma o conferință de presă. La ora 15, președintele României va sta la masa tratativelor, la o ultimă discuție, decisivă. Dacă nu i se va smulge o pro-misiune fermă, luni, 4 mai, fiecare lider al instituțiilor de învățământ anunță directorul că marți, 5 mai, va fi grevă generală de o zi. Toată lumea va fi la școală dar nu va presta activitate didactică, inclusiv cei care nu au ore în ziua res-pectivă. „Cadrele didactice implicate în supra-vegherea bunului mers al tezei cu subiect unic vor refuza participarea la desfă-șurarea acestei probe” a precizat Pur-cărea. În aceeași zi, după ora 12, liderii de sindicat din fiecare unitate vor raporta situația participării la grevă. Din cei 7.500 membri de sindicat 4.500 au semnat pentru partici-pare, restul „fiind obstruc-ționați de la nivelul Inspec-toratului Școlar”, a afirmat același lider. De asemenea, Purcărea spune că același ISJ a „sugerat” că „din 7.500 de oameni poate vor mai rămâne 1.000. Abia așteptăm ca In-spectoratul să acționeze în instanță sindicatul și să ne incrimineze cu niște lucruri”. „Voi doriți să le boicotați, eu nu doresc” „Înseamnă că imediat după conferința de presă eu pot să acționez. Evident că n-o să stau cu mâna în sân și o să cer și eu directorilor câți din fiecare școală au semnat. Pe mine nu mă interesează greva la gră-dinițe, ci buna desfășurare a tezelor cu subiect unic. Eu răspund în fața a mii de elevi și respectivi părinți din acest județ”, a declarat Miu. Replica reprezentantului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în persoana prof. Petrică Miu a fost cât se poate de fermă. „O zi fără salariu este o chestiune delicată pentru colegii noștri din teritoriu. Din punctul nostru de vedere, teza se va desfășura în condiții normale, probabil că vor fi și câțiva profesori care vor dori să participe la grevă, dar vă asigur că teza nu va fi afectată. Și când spun aceasta, mă refer la faptul că avem instituții în care doar 2 sau 3% din profesori au semnat pentru participare la grevă. Spre exemplu, la Liceul «Blaga» nu prea există greviști. Revenind la colegii noștri, ei vor fi cei care pierd salariul în ziua aceea și vor trebui să vină apoi să recupereze într-o sâmbătă sau duminică acele zile de grevă. Eu cred că trebuie găsite alte forme, în actualul context economic mondial”. „Generalul” riscă amendă penală Vicepreședintele FSLI Con-stanța, Ioan Popescu, l-a aver-tizat pe inspectorul general: „Doamna ministru Andronescu a ajuns în situația în care cere sprijinul federațiilor sindicale. Dumneai știe ce înseamnă insti-tuția dialogului social, dumneai știe ce înseamnă elaborarea unor legi și numai cu sindicatele poate face ceva. Dacă se va face reforma în învățământ, se va face numai cu ajutorul sindicatelor. Ca fost lider de sindicat trebuie să știți că Legea 153 – Codul Muncii și Legea 154 – Legea sindicatelor stabilesc care este relația dintre minister – federații, inspectorate – sindicate județene. Nu puteți să faceți nimic, pe nicăieri, fără consultarea noastră”. De asemenea, Emilian Avra-mescu, consilierul juridic al sindicatului, a ținut să precizeze că, de fapt, conflictul de muncă deschis cu ministerul nu apar-ține sindicatelor județene, ci este un conflict de muncă declanșat și asumat de către federațiile sindicale la nivel național. Plan de urgență pentru „boicotarea” grevei Greva generală poate fi declarată eșuată în cazul în care 20% din elevii de clasa a VII-a și a VIII-a vor susține teza cu subiect unic la limba și literatura română. În cazul în care greva va „reuși”, elevii vor relua teza în perioada specială de teze prevăzută legal, respectiv 28 mai. Sau printr-un ordin de ministru, această probă va fi transferată peste două-trei zile, respectiv 7-8 mai. În momentul în care sindicaliștii au replicat ieri „ne vom ține după ei cu greva!”, „generalul” a afirmat: „Și se vor pierde profesori greviști pe drum…”. În 178 de unități de învățământ constănțene, în data de 5 mai sunt așteptați să se prezinte la teză 6.700 elevi de clasa a VIII-a și 6.800 elevi de clasa a VII-a. Au fost organizate 30 de centre de examinare și 22 centre de evaluare. Întrebat cum va acționa în cazul unei greve generale, prof. Petre Purcărea, preșe-dintele comisiei de desfășurare a tezelor, nimeni altul decât soțul liderei de sindicat, a declarat: „Ne vom replia din mers”. Că doar n-o să dea divorț, așa cum s-a lansat într-o… poantă „generalul” Miu!