36 noi cazuri de persoane infectate cu HIV la Constanţa

Anul trecut,

36 noi cazuri de persoane infectate cu HIV la Constanța

În evidența Centrului Clinic de Excelență Constanța se află 850 de seropozitivi, dintre care 31 sunt gravide. Numărul celor infectați a crescut în ultimul timp, anul trecut fiind înregistrate alte 36 de cazuri noi. Provocările pe care seropozitivii le au de înfruntat întreaga viață sunt departe de a fi controlabile. În Constanța, prin parteneriatul public-privat între fundația Baylor și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța (SCBI), la Centrul de Excelență Clinică HIV calitatea îngrijirii și tratamentului copiilor și adolescenților a dus la scăderea drastică a ratei de mortalitate, sub un procent. Cu toate acestea, în prezent au apărut probleme noi legate de trecerea celor infectați la vârsta adultă și schimbarea modului de viață. Din acest motiv s-a impus organizarea unei manifestări științifice complexe, cum este Școala Internațională „Bune practici în îngrijirea tinerilor HIV pozitivi”. „În mod deosebit se furnizează servicii pentru copiii adolescenți, dar și pentru adulți. Ultimele date clinice arată că mortalitatea a scăzut în Constanța. Asta înseamnă că serviciile își fac treaba, orașul fiind înaintea valului epidemic. Ceea ce învățăm aici aplicăm în țările africane”, a declarat prof. Mark W. Kline, director de program Baylor International Pediatric AIDS Initiative. 850 de seropozitivi în Constanța Dacă până acum lupta se ducea pentru prevenirea răspândirii infecției, pentru determinarea terapiei, pentru lupta împotriva stigmatizării, cu toate că nu au dispărut, problemele cu care se confruntă seropozitivii sunt cu mult mai complexe. „Pe măsură ce pacienții trăiesc mai mult și acceptă că trebuie să facă terapie întreaga viață, se pune problema cum se tratează pacienții cu două sau mai multe co-infecții - HIV, TBC, cancer. La Constanța avem un tratament complex și există și un centru de testare”, ne explică Ana Maria Schweitzer, directorul executiv al fundației Baylor Mare Neagră. Ana Maria Schweitzer atrage atenția că HIV afectează întreaga populație, nu numai pe purtătorii virusului. Calea principală de transmitere a infecției HIV la adulți este cea sexuală și afectează, în principal, tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. „Numărul de cazuri la adulți este în creștere. La Constanța sunt 850 de seropozitivi în viață, 730 urmând tratament. 30-40 de pacienți nu doresc să urmeze un tratament pentru că nu realizează gravitatea bolii. Majoritatea celor care au HIV este de vârstă activă, însă avem și cazuri la 70 de ani”, susține dr. Sorin Rugină, managerul SCBI Constanța. În evidența Centrului Clinic de Excelență Constanța sunt și 31 de gravide seropozitive, care sunt atent monitorizate de către medici. Un lucru alarmant este și faptul că, anul trecut, au fost depistate 36 de cazuri noi în Constanța. Pentru a-i motiva să urmeze tratamentul corespunzător toată viața și pentru a combate stigmatizarea, Mark W. Kline îi încurajează, afirmând: „Pasul unu este să educi pacientul în așa fel încât să urmeze terapia. Și cum informarea nu este suficientă, pacientul trebuie motivat să ia tratament toată viața”. În completare, dr. Sorin Rugină susține: „Pacientul trebuie să înțeleagă că, dacă seropozitivul dorește să trăiască, trebuie să facă tratamentul. Este ca și diabetul”. Expoziția pe tema HIV a voluntarilor Baylor Cei care doresc sunt invitați să viziteze, până pe data de 4 septembrie 2008, expoziția „Picturing Hope” și „I love you positive or negative”, în sala de conferință Traian a hotelului Ibis. Proiectul este realizat de către voluntarii fundației Baylor Marea Neagră, în colaborare cu elevii constănțeni. „Am mers în școli și am cerut opinia elevilor despre HIV/SIDA. Le-am cerut elevilor să ne spună primul cuvânt care le trece prin minte când se gândesc la SIDA. Așa ne-a venit ideea să punem pe fundiță semnul de luptă împotriva SIDA, cuvintele cele mai comune. Primul cuvânt care le-a venit în minte a fost «singurătate», dar și «ajutor», «boală», «seringă» sau «curaj»”. Expoziția mai cuprinde și mesaje de protejare și încurajare ale copiilor pentru seropozitivi.