33 de persoane infectate cu HIV, după ce un fals medic le-a administrat injecţii utilizând seringi şi ace contaminate

1

Coruptia

Guvernul din India e devina și nu oameni din rând să nu uităm că și an Romania a fost situație de răsturnare an potriva ministerului sănătății câți copii orfani au văzut pe pat paralizați și infectați cu serici contra refăcute ne uitam an alte tari dar ar trebui sa ne arătăm cu degetul spre noi cazurile focare și infectate oficial se arată 2 tara din UE Romania .