Pe 24 noiembrie se împlinesc 30 de ani de la moartea lui Freddie Mercury, solistul trupei rock Queen. Cu această ocazie BBC a lansat un documentar dedicat ultimelor luni din viaţa marelui artist. „The Final Act" este producţia va fi dufuzat în acestă lună şi este o producţie cu noi dezvăluiri impresionante despre sfârşitul lui Freddie. Una dintre persoanele cooptate în proiect a fost Anita Dobson, soţia chitaristului Brian May, care şi-a amintit de timpul petrecut alături de artist, povestind cum Freddie se pregătea să moară cu şase luni înainte de sfârşitul adus de complicaţiile provocate de SIDA. În ultimul său an de viață, Queen era la apogeul succesului, albumul „Innuendo” intra în topurile britanice pe locul întâi și s-a vândut în 250.000 de exemplare doar în prima săptămână de la lansare.Pe data de 22 noiembrie, 1991, Mercury l-a chemat pe managerul trupei Queen la el acasă în Kensington, pentru a redactao declarație publică. A doua zi, 23 noiembrie, următorul anunț a fost făcut din partea lui Freddie Mercury: „În urma relatărilor din presă din ultimele două săptămâni, doresc să confirm că am fost testat seropozitiv și că am SIDA. Am simțit că este corect să țin această informație doar pentru mine până acum pentru a proteja intimitatea celor din jurul meu. Acum a venit timpul pentru ca prietenii și fanii mei din toată lumea să afle adevărul și sper că toată lumea se va alătura doctorilor mei în lupta acestei boli teribile. Intimitatea a fost mereu specială pentru mine și sunt cunoscut pentru lipsa de interviuri. Vă rog să înțelegeți că această politică va continua”. Puțin după 24 de ore de la declarația de presă, Mercury a murit pe data de 24 noiembrie 1991 la vârsta de 45 de ani. Cauza decesului a fost bronhopneumonie cauzată de SIDA. A fost incinerat la cimitirul Kensal Green, iar cenușa sa a fost împrăștiată pe malurile lacului Geneva, lângă Montreux, Elveția, locul unde Freddie și-a petrecut ultimii ani din viață.