26 de ostatici eliberaţi din mâinile piraţilor după cinci ani de captivitate

26 de ostatici eliberați din mâinile piraților după cinci ani de captivitate

Ştire online publicată Duminică, 23 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pirații somalezi au eliberat 26 de ostatici asiatici capturați în urmă cu aproape cinci ani după un atac asupra vasului lor de pescuit, ultimul dintr-o lungă serie de acte de piraterie împotriva unor nave comerciale, au anunțat sâmbătă negociatorii, potrivit Agerpres.ro.Echipajul vasului Naham 3 sub pavilionul Sultanatului Oman a fost luat ostatic în martie 2013 după un atac al piraților la sud de Seychelles, a doua captivitate ca durată în mâinile piraților somalezi."Avem marea plăcere de a anunța eliberarea echipajului de pe Naham 3 în zorii zilei (de sâmbătă). În prezent, ei sunt în siguranță în mâinile autorităților din Galmudug (centrul Somaliei) și vor fi repatriați în scurtă vreme la bordul unui zbor umanitar la ONU și trimiși după aceea în țările lor de origine", a declarat într-un comunicat John Steed, coordonatorul organizației Hostage Support Programme (HSP) care a ajutat la negocierea eliberării lor.Comunicatul a fost făcut public de organizația Oceans Beyond Piracy (OBP).Fost colonel în armata britanică, John Steed, care și-a stabilit ca misiune salvarea "ostaticilor uitați", a declarat că plecarea ostaticilor spre țările lor se confruntă cu un obstacol: scoaterea lor din orașul Galkayo, unde au loc lupte între forțele rivale din regiunile semiautonome autoproclamate Puntland și Galmudug."Sunt lupte la Galmudug, deci este foarte periculos pentru moment. În această seară (sâmbătă) au avut loc schimburi de focuri de artilerie. Vom merge la fața locului mâine dimineață devreme dacă luptele încetează și îi vom transporta la Nairobi pentru un control medical și să se spele".Foștii ostatici, provenind din Cambodgia, China, Indonezia, Filipine, Taiwan și Vietnam, vor putea fi repatriați ulterior pentru a se alătura familiilor lor."Au petrecut peste patru ani în condiții deplorabile departe de familiile lor", a adăugat fostul colonel britanic.Foștii ostatici au suferit de malnutriție, iar unul dintre ei a fost rănit la picior de un glonț. Altul a suferit un atac, iar unul este bolnav de diabet.Inițial, pirații au luat 29 de ostatici, dar o persoană și-a pierdut viața în timpul atacului și "două au murit din cauza bolilor" în captivitate, potrivit unui comunicat al OBP.John Steed a mai făcut cunoscut că negocierile au durat un an și jumătate și s-au purtat cu lideri de trib și religioși. Negociatorul a refuzat să ofere detalii cu privire la condițiile de eliberare a ostaticilor asiatici.