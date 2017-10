250.000 de euro pentru fiecare imigrant refuzat. Propunerea Comisiei Europene

Ştire online publicată Miercuri, 04 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Statele UE ar putea fi sancționate cu până la 250.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care nu vor să-l primească, potrivit unei noi propuneri a Comisiei Europene, relatează Associated Press, citând din documentul propunerii.Sancțiunile financiare impuse țărilor membre fac parte din planul Comisiei Europene care urmează să fie publicat azi, privind gestionarea crizei migrației.Planul este o inițiativă a CE ca statele Uniunii Europene să împărtășească responsabilitățile de gestionare a acestei crize, prin primirea de imigranți pe teritoriile lor. În caz contrar, vor fi obligate să plătească anumite sancțiuni.Potrivit unui document văzut de Associated Press sancțiunile - numite "contribuții sociale" - ar putea ajunge la valoarea de 250.000 de euro pentru fiecare solicitant de azil pe care o țară UE refuză să-l primească pe teritoriul său.Dar planul are nevoie de aprobare din partea statelor membre și a Parlamentului European, scrie realitatea.net