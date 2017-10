22 de ONG-uri dezaprobă modificarea legislaţiei privind avortul

22 de ONG-uri dezaprobă modificarea legislației privind avortul

Reprezentanții a 22 de organizații neguvernamentale au trimis, ieri, o scrisoare deschisă ministrului Sănătății, Eugen Nicolăescu, în care dezaprobă o eventuală modificare a legislației privind avortul. Semnatarii, din domeniul serviciilor sociale, medicale, de consiliere a femeilor și care promovează drepturile omului, solicită dezbaterea publică a oricărui proiect de act normativ care privește avortul. La această dezbatere trebuie să ia parte reprezentanți ai factorilor de răspundere, ai autorităților, ai instituțiilor și reprezentanți ai societății civile. Dezechilibrele din actuala legislație trebuie să fie înlăturate în virtutea respectării drepturilor embrionului și ale fătului despre care aceștia spun că nu sunt luate în considerare. „Embrionul sau fătul, nu e o parte a mamei, ci o ființă autonomă, o persoană ale cărei drepturi trebuie respectate și care, în primul rând, are dreptul inviolabil la viață. De aceea, considerăm că este de datoria conducerii Ministerului Sănătății să-l impună și la nivelul legislației privind avortul”, se spune în scrisoare. Acest punct de vedere a fost exprimat și de Colegiul Medicilor din România. Dacă minora care solicită avortul are mai mult de 14 săptămâni de sarcină, dar mai puțin de 24, intervenția chirurgicală se va face „numai în cadrul unităților sanitare spitalicești de nivel 3, prevăzute în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1881/2006". Medicul este obligat să informeze conducerea unității sanitare în cadrul căreia își desfășoară activitatea, iar șefii spitalului au obligația ca, în termen de maximum 24 de ore, să informeze autoritatea de sănătate publică asupra acestui fapt. În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, se constituie o comisie pentru analiza cazului, prin decizie comună a autorității de sănătate publică, a direcției generale de asistență socială și a protecției copilului. La o zi după constituire, comisia decide dacă se poate realiza întreruperea sarcinii, în funcție de aspectele medicale și psihosociale ale cazului. Theodora Bertzi, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse a declarat : „Este un ordin binevenit, care acoperă mari goluri din legislația românească privind avortul. Ne confruntăm cu destul de multe cazuri de fete sub 15 ani care rămân însărcinate și avem nevoie de reglementări pentru a rezolva astfel de situații. Este adevărat că 24 de săptămâni înseamnă mult pentru o sarcină, însă și fetele sub 15 ani sunt copii, iar sănătatea lor fizică și psihică este în pericol în aceste cazuri”. Proiectul de ordin va fi suspus dezbaterii publice, după care are nevoie de aprobarea Parlamentului.