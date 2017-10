21 de persoane, rănite după ce autocarul lor s-a răsturnat

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un numãr de 21 de cetățeni moldoveni au fost transportați, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la spitalele din Deva și Hunedoara, după ce autocarul cu care se îndreptau spre Italia s-a răsturnat pe marginea DN7, autoritățile activând planul roșu pentru urgență.Un autocar în care erau 53 de persoane, cetățeni moldoveni care mergea de la Chișinău spre Italia, s-a răstunat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe marginea DN7, între Orăștie și Deva. Autoritățile au activat planul roșu de urgență, un număr de 21 de persoane fiind transportate la spitalele din Deva și Hunedoara cu șapte ambulanțe, dintre care trei SMURD, potrivit Mediafax."Pentru prima dată, în județul Hunedoara s-a activat planul roșu de urgență. Am trimis în zonă ambulanțe SMURD de la Deva, Simeria și Hunedoara pentru a ajuta personalul sanitar de la Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara. Un numãr de 21 de victime au fost transportate la spitalele din Deva și Hunedoara", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgențã (ISU) Hunedoara, lt. Anemona Doda.Medicii spun că pacienții sunt în stare stabilă.'Din fericire, nu sunt cazuri foarte grave. Pacienții au fost directionați spre UPU Deva și Hunedoara, urmând a fi reevaluți și tratați. Pentru cei rămași la fața locului s-a montat post medical în cazul în care este nevoie", a declarat medicul Ovidiu Zamfiroiu, de la Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara.Pasagerii rămași la fața locului, printre care și doi copii sub cinci ani, au fost transportați cu un autobuz până la o sală de sport din Simeria , unde au rămas peste noapte.Autocarul a rămas sub paza jandarmilor până la sosirea unui alt autovehicul în care au fost puse bagajele pentru ca pasagerii să-și poată continua drumul spre Italia.Pasagerii sunt toți cetățeni din Republica Moldova care se îndreptau spre Italia, la muncă.Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauzele execte ale accidnetului care s-a produs în apropiere de localitatea hunedoreană Simeria, la intersecția DN7 cu DN 66."Din primele cercetări se pare că evenimentul rutier s-a produs pe fondul nepăstrării distanței în mers față de un autovehicul care circula în fața acestui autocar. În moementul când autovehicul a frânat, autocarul a mers brusc pe dreapta, acolo unde s-a răstunat", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, inspectorul principal Bogdan Nițu.