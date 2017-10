2017 ar putea fi al doilea cel mai călduros an din istorie

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cu temperaturile înregistrate până acum, 2017 ar putea fi al doilea cel mai călduros an din istorie, susțin specialiștii americani. Valuri de căldură, fenomene extreme și agricultura compromisă sunt doar câteva din efectele încălzirii globale.Meteorologii din America susțin că primele șase luni din acest an au fost cele mai călduroase din 1880, de când se fac măsurători, transmite TVR.Specialiștii români vorbesc despre recoduri de temperatură la noi în țară. În ultimii trei ani ne-am confruntat cu un șir de recorduri. 2016 a fost cel mai călduros. Dar acest an este primul în care am avut două coduri roșii de caniculă.