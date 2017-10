2008 începe cu scumpiri

După distracția prilejuită de trecerea în noul an, 1 ianuarie 2008 le aduce românilor și o serie de vești neplăcute, majoritatea dintre acestea fiind legate de valul de scumpiri anunțate. O primă veste proastă este aceea că începând de luni au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului fiscal. Astfel, de acum înainte, toți angajații vor trebui să plătească contribuțiile de asigurări sociale pentru tot venitul salarial brut, nu doar pentru cel de bază, așa cum se întâmpla până acum. Acest lucru se va concretiza prin reținerea unui procent de 9,5% din prime, sporuri sau ore suplimentare. Tot legat de modificările aduse Codului Fiscal, trebuie amintit că începând cu 1 ianuarie 2008 se va aplica TVA de 19% pe tranzacțiile imobiliare dintre persoane juridice. Acest lucru va determina automat o creștere a prețurilor pe piața de profil, binevenită pentru vânzători, însă nu la fel de apreciată și de cei care nu au apucat să investească în astfel de proprietăți. Energia și gazele așteaptă scumpirea Un alt capitol despre care s-a tot discutat în ultima perioadă a lunii decembrie din 2007 este cel legat de scumpirea energiei electrice și a gazelor naturale. Astfel, în ciuda faptului că ministrul Economiei, Varujan Vosganian a dat asigurări că acestea nu vor suferi modificări începând cu 1 ianuarie 2008, o decizie finală în acest sens va fi luată în cursul acestei luni, potrivit unui anunț făcut de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, procentul de majorare fiind așteptat a fi de aproximativ 5%-6%. În ciuda acestor aspecte, ministrul economiei afirmă în continuare că o eventuală scumpire nu va afecta prea mult populația întrucât, spune el, „la energie, în 2008, va exista o formulă de preț prin care să fie o creștere zero. În legătură cu gazul, avem discuții cu autoritatea de reglementare să vedem ce formulă vom găsi. Vreau să spun însă că acea aliniere a prețurilor la cele din UE se va face după o formulă care să nu împovăreze populația“. Alte majorări de prețuri vor suferi și carburanți, asta după ce numai în ultima săptămână doi dintre principalii jucători de pe piață au anunțat o serie de scumpiri. Dacă Rompetrol a decis să majoreze prețurile de referință la carburanții auto cu 0,08 lei/litru, Petrom a crescut prețul carburanților, cu 7 bani pe litru la benzine și cu 9 bani pe litru în cazul motorinei. Mai mulți bani pe mâncare Valul scumpirilor va lovi inclusiv industria alimentară, prima vizată fiind carnea. Astfel, dacă în prejma sărbătorilor de iarnă producătorii au majorat prețurile la carnea de porc, importatorii anunță acum că și ei vor fi nevoiți să majoreze prețurile la carne și produse din carne, cel mai probabil în proporție de circa 25%, în timp ce la produsele lactate procentul se plasează undeva între 10% și 15%. „Carnea și produsele lactate au fost ținute sub presiune de sărbători, dar se vor scumpi atât din cauza creșterii euro, care afectează importurile, cât și din lipsa furajelor pentru animale”, a declarat Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară. De asemenea, un alt motiv al scumpirilor la alimente este dat de investițiile impuse marilor producători pentru alinierea la standardele impuse de Uniunea Europeană. În ceea ce privește transportul, CFR Călători a anunțat că biletele de tren s-ar putea majora cu 7%, în urma modificării indicilor prețurilor de consum. Vestea vine la scurt timp după ce prețul la roviniete a crescut, el fiind acum cuprins între 3 și 28 de euro pentru mașinile mici. Servicii mai scumpe Începând de astăzi, vor intra în vigoare noile tarife practicate de Poșta Română pentru o serie de servicii poștale interne și internaționale. Astfel, o scrisoare cu greutatea sub 20 de grame va avea tariful 1 leu, față de 80 de bani în prezent. O trimitere internă de corespondență, cu greutatea între 21 și 50 de grame, va fi taxată cu 1,6 lei, față de 1,1 lei în prezent. De asemenea, modificări vor fi aplicate și tarifului pentru un kilogram de colet trimis intern, acesta crescând de la 1,5 lei la 2 lei, în timp ce tariful de înregistrare de la 1 leu la 1,2 lei. În continuarea listei scumpirilor urmează sectorul construcțiilor, principalul motiv invocat fiind lipsa forței de muncă și creșterea salariilor angajaților.