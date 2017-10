2000 de elevi constănţeni au părinţii la muncă în străinătate

Nu deranjați, bunica face lecții!

2000 de elevi constănțeni au părinții la muncă în străinătate

Spania, Italia și Germania sunt cele trei destinații predilecte către care își îndreaptă speranțele părinții celor care la deschiderea anului școlar au venit însoțiți de bunici, mătuși ori alte rude. În statisticile, încă neîncheiate, ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ieri, se aflau „înscriși” 1.784 de elevi părăsiți de cei care le-au dat viață pe motiv de un trai mai bun cu banii munciți peste hotare. O mult prea scumpă amăgire sau un preț mult prea mare plătit de cei născuți să fie iubiți și ocrotiți, și nu abandonați în grija cuiva care ori nu mai poate, pentru că vârsta își spune cuvântul, ori n-o face așa cum ar trebui. Din ultimele raportări am reținut, spre exemplu, că la Grup Școlar „Gheorghe Duca”, 46 de elevi au rămas în îngrijirea rudelor, la Școala nr. 1 din Valu lui Traian – 56 de elevi, din care 12 au ambii părinți plecați, mai nou, unii și prin Anglia, Elveția sau Cipru. Lor li se adaugă alți 12 preșcolari de la grădinița cu program normal din aceeași localitate, la Colegiul Național „Kemal Ataturk” – 11 elevi, la Școala din satul Oituz - 12 elevi și un preșcolar, la Școala de Arte și Meserii din Nicolae Bălcescu – 24 elevi, la Școala cu clasele I-VIII din Cumpăna – 59 de elevi, la Grădinița cu orar prelungit nr. 3 din Mangalia – 14 preșcolari, iar la Școala cu clasele I-VIII din Lumina – 65 de elevi. „Ne-au împovărat existența!” Bunica unuia dintre cei 46 de liceeni de la Colegiul Economic „Carol I” rămași fără părinți ne-a declarat că se simte împovărată de creșterea și acestui nepot, în condițiile în care mama lui, plecată în Italia, nu are nici măcar o casă pentru care, să zicem, s-ar întoarce în România. „Vă rog să mă credeți că n-am nici un control asupra lui! Mai vin din când în când la liceu să-l iau, ca să fiu sigură că se întoarce acasă și nu pleacă pe coclauri cu colegi nu tocmai bine intenționați. Știu că-și dorește foarte mult să fie din nou cu ea!”. La Școala nr. 23 „Constantin Brâncoveanu” din Constanța, din cei 26 de elevi ai căror părinți au plecat în străinătate, aproape jumătate, mai precis 10, îi au pe ambii peste hotare. Directoarea Liliana Enache ne declara că „tot corpul profesoral se străduiește să suplinească absența părinților a căror plecare are la baza tot o necesitate. Diriginții îmi aduc la cunoștință cazurile și, împreună, cu mai multă atenție și aplecare, îi implicăm în activitățile curente”.