20 de constănţeni şi-au scos certificate medico-legale pentru că au fost bătuţi de neveste

În acest an,

20 de constănțeni și-au scos certificate medico-legale pentru că au fost bătuți de neveste

Românul încă mai are ideea că „bătaia e ruptă din rai”. Tocmai de aceea, în multe familii, bătaia este parte integrantă din educația unui copil, iar unii bărbați încă mai cred că e bine să-și lovească nevasta din când în când. Nu este vorba despre o palmă, ci despre bătăi cu pumnii, cu picioarele, pedepse care lasă urme fizice, dar și psihice. În acest an, la Constanța, sute de persoane au ajuns la Serviciul de Medicină Legală din cauza agresiunilor din familie. Potrivit dr. Marius Popa, șeful Serviciului de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în acest an, au fost eliberate 365 de certificate medico-legale pentru victime ale violenței în familie. În aproape 15% dintre cazuri, a fost vorba despre persoane de sex masculin. Violența domestică afectează și copiii. Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Medicină Legală, 11 victime ale violenței în familie aveau până în 14 ani. Au fost înregistrate 363 de cazuri de agresiuni fizice și două cazuri de agresiuni sexuale. Potrivit centralizatorului Serviciului de Medicină Legală, 20 de bărbați au primit certificate medico-legale după ce au fost maltratați de soții sau concubine. De asemenea, în 12 dintre cazuri între victimă și agresor exista o relație de logodnă sau prietenie, iar în 24 de cazuri exista o relație parentală. În violența domestică este inclusă și agresiunea psihologică, numai că, aceasta este greu de dovedit, iar victimele nu apelează la autorități în astfel de cazuri. Totuși, agresiunea psihologică poate fi devastatoare pentru victimă, amenințările și comportamentele menite să inducă teama putând provoca dezechilibre psihice grave. Potrivit Legii 217/ 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, constituie, de asemenea, violență în familie împiedicarea femeii de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale. În cazul violenței în familie, soluțiile rămân aceleași: eliberarea unui certificat medico-legal, plângere la poliție. În timpul urmăririi penale, în cazul în care există probe temeinice, se poate emite un ordin pentru ca agresorul să nu mai revină la domiciliu. Victima violenței familiale trebuie să meargă la Serviciul Medico-Legal, în maximum 48 de ore de la producerea agresiunii, pentru constatarea acesteia și eliberarea unui certificat medico-legal. De asemenea, victima trebuie să sesizeze cea mai apropiată secție de Poliție. Din păcate, foarte puține femei au curajul să apeleze la ajutorul autorităților în momentul în care sunt agresate de soți. Cele mai multe fac asta abia când hotărăsc să divorțeze. Teama sau rușinea sunt doar câteva dintre motivele care le determină să facă acest lucru. În plus, o parte dintre ele nu sunt independente din punct de vedere financiar. Statisticile arată că, pe plan mondial, violența domestică deține 25% din totalul infracțiunilor violente.