18 tineri din centrele de plasament au fost angajaţi pe loc

La bursa locurilor de muncă,

18 tineri din centrele de plasament au fost angajați pe loc

Tinerii din centrele de plasament care se pregătesc să părăsească sistemul au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă în cadrul unui proiect al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM). 38 de tineri au avut de ales din peste 100 de locuri de muncă, oferite de cei 13 agenți economici participanți la bursa locurilor de muncă, eveniment care s-a desfășurat la sediul Centrului de Plasament „Ovidiu”. 16 fete și 22 de băieți sunt beneficiari ai proiectului „Un viitor pentru fiecare”, acțiune organizată în cadrul programului PHARE. „Prin această acțiune dorim să creăm un prim contact între tineri și anjagatori”, a declarat Dragoș Poteleanu, directorul executiv al AJOFM Constanța. De la demararea proiectului, de acum șase luni, opt tineri au fost încadrați pe piața muncii, reușind să încheie contracte de muncă. „Șase dintre ei și-au păstrat locul de muncă”, ne-a spus Mirela Gene, directorul adjunct al DGASPC Constanța. Își țin banii la CEC Cristian Manea locuiește în prezent cu chirie, după ce a stat de mic într-o casă de copii. A venit la centru pentru că a auzit de bursă, fiind interesat de postul de manipulant. „Am lucrat aproape trei ani, pe un salariu de 1.200 lei, însă am venit să văd oferta. Plus că mai vizitez și centrul”, ne spune Cristian Manea. Îi este greu să se descurce acum, la 24 de ani, după ce a părăsit sistemul, pentru că trebuie să-și poarte singur de grijă, însă este optimist. De oferta locurilor de muncă s-a interesat și Andrei David, care este student în anul I la facultatea de Științe ale Naturii, la forma de învățământ fără taxă. „Am mai lucrat și înainte, în sezon. Vreau să lucrez ca să pun deoparte și să am bani pentru facultate. De cheltuit nu am ce să cheltuiesc pentru că stau în centru. Singurul lucru care-mi rămâne este să mă realizez”, sunt visurile mărețe ale tânărului. Câștigătorul unei diplome de voluntariat a concursului „Floare de Colț”, Iomer Chena, și-ar dori să-și găsească un loc de muncă în cadrul sistemului. „Acum sunt instructor educator la centrul Traian și îi învăț pe copii să danseze. Am participat la mai multe spectacole și am câștigat premii importante”, ne spune tânărul. Iomer este plătit pentru cursurile de dans, dar job-ul nu este ceva permanent, de aceea a venit să se intereseze de ofertă la bursă. Momentan, nu sunt posturi libere, însă are toate șansele să rămână dacă se eliberează vreun post, așa cum i-a promis Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța. Pentru că nu au alte cheltuieli, tinerii au fost sfătuiți să-și țină banii la CEC. Oferta de muncă, redusă Angajatorii au o paletă redusă de locuri de muncă, cele mai multe posturi libere fiind de muncitor necalificat. Firma Romtextil caută 20 de croitori, 10 muncitori necalificați, 10 mecanici. „AJOFM ne-a anunțat că tinerii sunt specializați pe ce ne trebuie nouă. În cazul în care nu au terminat o școală de profil, îi vom califica la locul de muncă”, ne-a mărturisit Doina Bădoiu, reprezentantul firmei. Pe lângă salariu, care este negociabil, tinerii primesc bonuri de masă, au transportul asigurat, iar la schimbul de dimineață primesc o masă caldă. În cazul în care își doresc o carieră militară, tinerii au posibilitatea să se angajeze la Centrul Militar Zonal Constanța dacă au absolvit cel puțin o școală de arte și meserii și au împlinit 18 ani. „Salariul este de 1.100 lei, la care se adaugă și sporurile”, a declarat maior Adrian Hodorogea. La bursa locurilor de muncă pentru tinerii peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecția copilului, 30 de tineri au fost selectați în vederea angajării, iar 18 au fost încadrați pe loc.