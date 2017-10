16 autoturisme de lux, furate din străinătate, ruginesc în curtea Poliţiei de Frontieră

16 autoturisme de lux, furate din străinătate, ruginesc în curtea Poliției de Frontieră

Mașinile sustrase din străinătate, date în urmărire prin Interpol și descoperite, ulterior, în România riscă să ajungă la fier vechi. Acest lucru se poate întâmpla deoarece, în momentul de față, în țara noastră nu există o bază legală în privința înstrăinării sau folosinței unor astfel de mașini în caz că, după notificare, adevărații proprietari refuză să mai vină să le ridice, cu alte cuvinte, le abandonează. Procedura prin care cei care sustrag mașini din străinătate și apoi le vând în țară este destul de simplă. În general, o persoană care este în posesia unei mașini furate dintr-o altă țară și care nu a fost înmatriculată în România, vine, de obicei, în zona târgului de mașini de pe variantă. Prețul stabilit de vânzător este destul de mic în comparație cu marca autoturismului, tocmai pentru ca posibilul cumpărător să fie atras de ofertă. După cum precizează polițiștii care s-au confruntat cu astfel de cazuri, vânzătorul este atât de amabil încât îi propune eventualului cumpărător o arvună în schimbul căreia poate testa mașina o zi, două. După ce palma a fost bătută și arvuna luată, vânzătorul se face nevăzut. De-abia după trecerea celor două zile de așa zisă testare, în momentul în care ar trebui perfectate actele, cumpărătorul își dă seama că a fost păcălit deoarece vânzătorul nu mai este de găsit. Pe de altă parte, unii dintre ei nu realizează nici atunci în ce bucluc au intrat, crezând că persoanei respective i s-a întâmplat ceva și de aceea nu s-a mai prezentat la întâlnire. Pe baza acestor proceduri, de la începutul anului și până în pre-zent, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră (IJPF) Constanța au depistat, pe raza județului nostru, opt autoturisme de lux care figurau ca furate din străinătate și erau date în urmărire prin Interpol. Dintre acestea, patru sunt marca Fiat, unul este Jaguar, două Mercedes și unul este Audi. În astfel de situații, mașinile sunt disponibilizate la sediul IJPF Constanța și puse sub sechestru. Ulterior, se face informare și notificare către Interpol, pentru ca adevăratul proprietar să vină și să-și ridice mașina. Abandonate fiindcă au încasat polița de asigurare În cele mai multe cazuri, aceștia nu se mai prezintă, iar mașinile sunt abandonate deoarece proprietarii au încasat asigurarea. Drept urmare, ele rămân sub sechestru în curtea Poliției, căci în România nu există o bază legală ca mașinile să fie, eventual, vândute, iar banii să fie transformați în venit la bugetul de stat. De asemenea, ele nu pot fi nici folosite. Potrivit purtătorului de cuvânt al IJPF Constanța, comisar șef, Adrian Titus Burcea, în momentul de față, la sediul instituției pe care o reprezintă, se află, sub sechestru, 16 astfel de mașini de lux, unele dintre ele provenind din anii trecuți. Ele sunt sustrase, în principal, din Italia, Franța și Germania. În altă ordine de idei, și lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța au descoperit astfel de mașini. Potrivit șefului IPJ Constanța, chestorul Mircea Vasile Bârgoz, de la începutul acestui an și până în prezent, pe raza județului Con-stanța au fost identificate 14 autoturisme sustrase din străinătate și date în urmărire prin Interpol. Acestea au mărcile Opel Zafira, VW Passat, Audi A3, Skoda Octavia, Fiat Ducato, VW Golf, Toyota Celica, Seat Leon și Ford Mondeo. În urma cercetărilor, a reieșit că șase sunt sustrase din Germania, trei din Italia, două din Ungaria, iar câte un autoturism figurează ca sustras din Olanda, Cehia și Franța. Două dintre ele au fost ridicate și lăsate în custodia IPJ Constanța, iar, în 11 cazuri, autoturismele au fost lăsate în custodia deținătorilor actuali, întrucât au fost date în urmărire internațională după ce au fost înmatriculate legal, de mai multe ori, în România. Totodată, unul a fost restituit, în baza ordonanței Parchetului, persoanei de la care a fost ridicat. Pentru a evita astfel de probleme, reprezentanții Poliției recomandă persoanelor care intră în posesia unor autoturisme de mărci străine ca, înainte de încheierea actelor de vânzare-cumpărare, să se adreseze compartimentului specializat de furturi de auto din cadrul inspectoratului, pentru a verifica dacă mașinile în cauză figurează ca furate în baza de date a IPJ Constanța sau a Interpol-ului.