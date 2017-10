145 de pasageri şi un câine, salvaţi de pe un ferry-boat eşuat

145 de pasageri și un câine, salvați de pe un ferry-boat eșuat

Ferry-boat-ul „Provincetown 3” a eșuat pe 25 august, în zona Marble Head. Centrul de supraveghere din sectorul Boston a primit notificarea, prin VFH, canalul 16, la ora 8:50, că ferry-boat-ul a eșuat. La bord se aflau 145 de pasageri, un echipaj de 4 persoane și un câine.În ajutorul celor aflați în pericol au fost trimise mai multe ambarcațiuni de salvare. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță pe „Provincetown 2”, la ora 10:35.Pentru readucerea lui „Provincetown 3” pe linia de plutire s-a așteptat mareea de la 18:30. „Provincetown 3” are lungimea de 30 de metri, este înmatriculat sub pavilionul Statelor Unite ale Americii, iar proprietarul este Massachusetts Cruise Co.