14 deţinuţi - actori în filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”

14 deținuți - actori în filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”

Un lucru inedit se petrece, de câteva săptămâni, în localitatea Topalu, din județul Constanța. La ferma SC „Grădina Ursului”, din localitate, o întreagă echipă, alcătuită din zeci de persoane, lucrează la o peliculă cu un scenariu aparte și cu actori… deținuți. Ferma respectivă - penitenciar în film - este gazda unor scene dintr-o peliculă care se vrea o candidată de temut la festivalurile de la Berlin ori Cannes. S-a dorit să se păstreze secretul în ceea ce privește filmările pentru pelicula „Eu când vreau să fluier, fluier”, un lungmetraj de debut al regizorului Florin Șerban (absol-vent al Academiei de Teatru și Film și student vreme de patru ani în SUA), după un scenariu de Cătălin Mitulescu și Florin Șerban, numai că presa constănțeană a aflat despre misterioasele filmări și a descins, ieri, la „locul faptei”. Scenariul celor doi a obținut premiul Magic Box la Festivalul de la Sarajevo, desfășurat între 15 și 23 august 2008. Ieri, am putut vizita „platourile de filmare” de la Topalu, respectiv o fermă transformată în închisoare. Ideea regizorului a fost ca mai mulți deținuți „veritabili” să joace în film, bineînțeles după ce a avut loc un „casting” la sânge, iar apoi le-au fost predate ore de actorie. „Actori” cu greutate Au fost doritori cât cuprinde! Numai de la Penitenciarul de la Craiova s-au înscris la preselecție 80, iar regizorul a trebuit să aleagă 10, pe când alți patru au fost selectați de la Penitenciarul de Minori din Tichilești. „Actorii” au vârste cuprinse între 18 și 21 de ani Producătorul filmului, Daniel Mitulescu, ne-a declarat, ieri, că „proiectul are la bază o piesă de teatru scrisă de Andreea Vălean și este povestea unui băiat de 17 ani, Silviu, care are un frate mai mic, Marius, iar mama lor este plecată de mult timp în Italia, fără să se mai știe nimic de ea. Mama apare într-o bună zi în penitenciar și îi spune că vrea să îl ia în Italia pe cel mic. Deși mai avea două săptămâni până la eliberare, în urma refuzului directorului penitenciarului de a-i acorda o permisie, băiatul se decide să evadeze. Paralel cu această poveste, în penitenciar vine o studentă la sociologie, pentru a face practică. Silviu o sechestrează și decide să evadeze, folosind autoturismul directorului din unitatea de detenție”. Finalul filmului rămâne însă o enigmă, producătorul refuzând să ne dea detalii, pentru a păstra totuși suspansul. Figuranți plătiți cu ziua Actorul principal este George Priștireanu, elev în clasa a XII-a, la Liceul „Dinu Lipati”, secția Actorie, iar în rolul feminin a fost distribuită Ada Condeescu; în rolul directorului de penitenciar joacă Mihai Constantin, iar Clara Vodă este mama lui „Silviu”. Ca figuranți în film apar săteni din localitatea Topalu, care se pare că au fost plătiți cu suma de 40 de lei, cât și elevi de la Liceul din Cernavodă. „Am căutat foarte mult o locație care să dea o anumită notă de autenticitate și am hotărât că această locație este cea mai bună” - ne-a declarat Daniel Mitulescu. Buget de un milion de lei „Bugetul este unul de criză, un milion de lei, însă ceea ce am făcut până acum ne mulțumește pe deplin, mai ales că filmul a fost deja achiziționat de TVR”, a declarat, ieri, producătorul Daniel Mitulescu. Tot el ne-a spus că premiera va avea loc la anul, dar între timp filmul va fi prezentat la festivalul de la Berlin și cel de la Cannes. Deținuții cu aere de actori sunt cazați în toată această perioadă la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă, după cum ne-a declarat Gabi Botezan, purtătorul de cuvânt al instituției. „Deținuții care joacă în film își execută pedepsele în regim deschis și semi-deschis și nu sunt plătiți, ei urmând a fi recompensați cu reducerea pedepselor cu maximum șapte zile” - ne-a mai declarat Gabi Botezan. „Actorii” care se aflau pe platoul de filmare de la Topalu s-au arătat încântați de scenariu și de faptul că joacă într-un film. „Este o experiență unică și mă bucur că am avut parte de ea” - ne-a declarat unul dintre ei, afișând importanța unui actor ce apare într-un film ce urmează a fi prezentat la Cannes. Cătălin Mitulescu, scenarist și regizor Cătălin Mitulescu s-a remarcat ca regizor cu scurtmetrajul „Trafic”, pentru care a obținut „Palme d’Or” în 2004, la Festivalul de la Cannes. Ca scenarist, a realizat textele peliculelor „La amiază” (1997), „București-Wien, ora 8.152 (2000)”, „17 minute întârziere” (2002), „Trafic” (2004), „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii” (2006) și „O zi bună de plajă”, premiat anul trecut cu Ursul de Aur la Berlin.