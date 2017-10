13 oameni AU MURIT, după ce un camion A INTRAT ÎNTR-O MULŢIME DE MANIFESTANŢI

13 oameni AU MURIT, după ce un camion A INTRAT ÎNTR-O MULȚIME DE MANIFESTANȚI

Ştire online publicată Vineri, 21 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cel putin 13 oameni au murit vineri in sudul Indiei dupa ce un sofer de camion a pierdut controlul asupra vehiculului si a intrat intr-un grup de manifestanti, scrie AFP.Dupa ce a lovit un stalp de electricitate, camionul a intrat in multimea de manifestanti din fata unui comisariat de politie din statul Andhra Pradesh care protesta impotriva extractiei ilegale de nisip."Soferul conducea imprudent si neglijent. Am deschis o ancheta pentru a stabili daca era sub influenta alcoolului", a declarat un ofiter de politie local.20 de persoane au fost ranite su au fost duse la spital. Soferul a fugit de la locul accidentului, potrivit agentiei Press Trust of India.India prezinta un bilant sangeros in materie de securitate rutiera. circa 150.000 de persoane au murit la volan anul trecut, respectiv aproape 400 de oameni zilnic.Miercuri, 44 de oameni au murit intr-o regiune muntoasa dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut intr-un rau.