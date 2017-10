12 ore de „teroare“ pentru şoferii din judeţul Constanţa

Cea mai mare razie a polițiștilor de la rutieră din ultima vreme

12 ore de „teroare“ pentru șoferii din județul Constanța

Sâmbătă, între orele 11 - 23, peste 200 de agenți de circulație, zeci de mașini de Poliție și aparate radar au alcătuit tabloul uneia dintre cele mai ample acțiuni pe linie rutieră realizată pe raza județului Constanța în ultima vreme. La acțiune au participat și polițiști din județele limitrofe, iar acțiunea din județul Constanța s-a înscris într-un program al Direcției Generale a Poliției Rutiere, în care au fost prinse toate județele. Polițiștii au urmărit dacă s-a respectat viteza legală, dacă șoferii și pasagerii au purtat centura de siguranță, dacă depășirile au fost efectuate corect în trafic și dacă au existat șoferi care au pus alcool în gură înainte de a se urca la volan ori persoane care se sustrag urmăririi penale sau executării unor pedepse. De asemenea, polițiștii au verificat proveniența mărfurilor transportate. Până în prezent, acțiuni similare au fost organizate în județele Dolj, Iași și Brașov. Amenzi de peste 200.000 lei Potrivit polițiștilor, la acțiune au participat peste 120 de polițiști din cadrul Serviciului Poliției Rutiere, Serviciului Poliției Ordine Publică, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Investigarea Fraudelor, Serviciului Criminalistic, dar și din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Galați, Brăila, Ialomița, Tulcea și Călărași, precum și lucrători din cadrul ARR Constanța, AND Constanța și Primăria Constanța. În cele 12 ore de razii, polițiștii au legitimat 3.212 persoane, au controlat 3.129 autoturisme, au constatat 22 de infracțiuni și au aplicat un număr de 2.313 sancțiuni contravenționale, în valoare de 213.734 de lei, din care 334 de amenzi pentru depășirea limitei legale de viteză, 1.304 de sancțiuni pentru nepurtatul centurii de siguranță, 20 de sancțiuni pentru traversare prin loc nepermis, 26 sancțiuni pentru oprirea sau staționarea neregulamentară a autoturismelor, 29 de sancțiuni pentru contra-venții săvârșite de conducătorii de mopede, 49 de sancțiuni pentru folosirea conducătorilor auto a telefonului mobil în timpul mersului. De asemenea, polițiștii au reținut 120 de certificate de înmatriculare și 51 de permise de conducere, dintre acestea nouă permise au fost reținute pentru conducerea de autovehicule sub influența băuturilor alcoolice, 24 pentru depășirea vitezei maxime legale cu peste 50 km/h, șase pentru efectuarea de depășiri neregulamentare, patru pentru neacordarea de prioritate la trecere a pietonilor aflați pe marcajele pietonale, un permis reținut pentru nerespectarea obligațiilor la trecere la nivel cu cale ferată, trei permise reținute pentru nerespectarea de către conducătorii auto a culorii roșii a semaforului electric. Fără permis, dar la volan Tot în data de 21 martie, lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere Constanța i-au depistat pe Adrian Mocanu, de 21 de ani, Cristian Mircea F., de 16 ani, Ștefan Gherghe, de 41 de ani, Marian Cătălin Dinu, de 28 de ani, Andrei Gurzu, de 24 de ani, Vasile Măcălău, de 21 de ani, Cătălin Daniel Orleanu, de 19 ani, Florin Mihalce, de 30 de ani, și Dumitru Chelariu, de 38 de ani, care conduceau autoturisme pe drumurile publice fără a poseda permise de conducere valabile pentru nicio categorie de autovehicule. Tuturor celor menționați le-au fost întocmite dosare penale, ei urmând a fi cercetați pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere. Alcoolul pe șosele O altă categorie de șoferi deosebit de periculoși pe drumurile publice este cea a condu-cătorilor auto care consumă băuturi alcoolice, iar apoi se urcă la volan. Sâmbătă, mai mulți bărbați au fost depistați în trafic fiind sub influența băuturilor alcoolice. Dintre aceștia s-au evidențiat Petre Liviu Marin, de 38 de ani, cu 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, Emanuel George Ungureanu, de 21 de ani, cu 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, Daniel Dolhaniuc, de 28 de ani, cu 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, Aurel Ionică, de 27 de ani, cu 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, Ilie Viorel Cioacă, de 33 de ani, cu 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, Vasile Zarzăre, de 63 de ani, cu 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Toți cei de mai sus au rămas fără permis de conducere și le-au fost întocmite dosare de cercetare penală, pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui autoturism pe drumurile publice fiind stare de ebrietate. Conduceau mașini deși aveau acest drept suspendat Multe accidente ori incidente în trafic au fost înregistrate din cauză că persoanele de genul celor enumerate mai sus nu dau doi bani pe măsurile luate de polițiști pe numele lor și pe interdicțiile dispuse în ceea ce îi privește, astfel că se avântă cu mașinile pe drumurile publice, deși nu au voie să facă asta, cel puțin pentru o bună perioadă de timp. Așa a fost și cazul lui Nicu Topa, de 24 de ani, și a lui Ion Dănuț Tapangea, de 40 de ani, care, sâmbătă, au fost depistați în trafic în timp ce conduceau autoturisme, deși aveau permisele de conducere suspendate. Celor doi le-au fost întocmite, de asemenea, dosare de cercetare penală.