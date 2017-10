110 familii de pe bulevardul Lăpuşneanu nu vor avea căldură la iarnă

110 familii de pe bulevardul Lăpușneanu nu vor avea căldură la iarnă

Pentru că au fost furați 15 metri liniari de conducte, 110 familii de pe Bulevardul Lăpușneanu nu vor avea căldură la iarnă. Reprezentanții Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) susțin că pentru a furniza agent termic către blocurile amintite mai sus este necesar ca asociația de proprietari să reîntregească conductele pe cheltuiala proprie. Oamenii amenință cu proteste. Nu au nicio datorie către regii, niciun proces, facturile sunt la zi și, cu toate acestea, nu vor avea căldură la iarnă. Este drama asociației de proprietari LE 19 LE12 B de pe bulevardul Al. Lăpușneanu. Ileana Tomiuc este administratorul asociației de proprietari de 17 ani și nu a avut niciodată probleme cu neplata facturilor, cu somații din partea regiilor. Și cum fericirea nu durează o veșnicie, problemele au început să apară în momentul în care RADET Constanța a început, în primăvară, o lucrare de înlocuire a canalului termic la blocurile LE9-LE19. După ce angajații RADET Constanța au început operațiunile de decopertare a canalului termic, pe data de 21.05.2008, administratorul asociației a anunțat și Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța (RAJA) să vină să facă revizia anuală, dacă tot era decopertat tronsonul. În perioada în care a lucrat echipa de la RAJA, angajații RADET Constanța au plecat la o altă lucrare. „După două săptămâni s-au întors cei de la RADET și primesc un telefon de la Constantin Sconta, șef sector RADET, de la punctul termic 57, prin care mă anunță că lipsesc țevile de la căldură sub blocul 12B”, ne-a povestit Ileana Tomiuc. 15 metri de conducte au dispărut 15 metri liniari de conducte, patru suporți, termoizolația con-ductelor de încălzire - vata minerală și cartonul asfaltat - care erau depozitate în subsolul blocului au dispărut în ceață. Cu toate că au revenit la lucrare în data de 16.06.2008, angajații RADET Constanța au descoperit lipsa conductelor două zile mai târziu, când au intrat în subsol. În procesul verbal de constatare încheiat între regie și administratorul asociației afectate de furt, Ileana Tomiuc declară: „Având în vedere că țevile nu puteau fi tăiate decât cu un aparat de sudură, considerăm că echipa mai sus menționată (nr. RAJA Constanța) a tăiat țeava și suporții conductelor de încălzire pe care le-au și sustras”. În contradictoriu, Irina Oprea, purtătorul de cuvânt al regiei a declarat: „Lucrarea a fost făcută de către o societate agreată de RAJA”. RADET Constanța nu va putea asigura încălzirea odată cu începerea sezonului rece, repre-zentanții regiei afirmând că de vină pentru furt este chiar administratorul, care nu a închis subsolul. „În adresele pe care le-am primit de la RADET, directorul face referire la o anume cheie cu care s-a deschis subsolul. Cum era să nu deschidem furnizorilor pentru lucrări? Le-am deschis subsolul, dar nu eu trebuia să le păzesc țevile. Dacă îmi dădeau 1.500 de lei pe lună le păzeam”, a declarat femeia. Liviu Popa, directorul de producție al RADET Constanța, susține că țevile sunt în pro-prietatea asociației de proprietari, nu ale regiei și că ele au fost furate pentru a fi vândute la fier vechi. Oamenii au început să facă speculații, mici anchete și acum susțin că furtul a fost făcut chiar de către angajații RADET Constanța, fie pentru a le folosi în lucrări particulare, fie pentru a fi duce la fier vechi. De când a fost descoperit furtul a urmat un șir lung de anchete, comisii de la regii și poliție și nimic. Vor protesta în stradă Oamenii se gândesc cu groază la sezonul rece și nu întrevăd vreo soluție. Elena Negel este femeie de serviciu, însă, în intervalul orar în care ea lucrează spune că nu a văzut decât o mașină papuc care dădea târcoale zonei. Tudora Mavru, vecina care locuiește la blocul LE12, scara B, la primul etaj, nu va avea căldură la iarnă și nici nu știe cine ar fi putut fura țevile: „Am văzut un papuc vreo două-trei zile, unde încărcau și descărcau, dar nu știu ce”, ne-a spus pensionara. „Sunt reumatică, singură și nu pot să stau în frig. Au furat cu nerușinare, nu s-au gândit la bătrâni. Hoții!”, a mai completat femeia. Nici vecina care locuiește la parter, exact în dreptul zonei decopertate nu a văzut mare lucru. „Țevile au fost aici, pe trotuar, legate printr-un punct de sudură. Erau multe, lungi de cinci-șapte metri, una peste alta. Am fost plecată la serviciu și nu știu cine ce a făcut. Dacă nu vom avea căldură, voi folosi surse electrice de încălzire”, ne-a povestit Maria Rădulescu. Administratorul susține că țevile au fost furate în plină zi. „Toată povestea s-a petrecut ziua, în văzul nostru și nu am știut. Dacă furau noaptea ar fi făcut zgomot și ne-am fi prins”, a completat Ileana Tomiuc. Dacă până săptămâna viitoare nu se rezolvă nimic, oamenii vor ieși în stradă să protesteze.