105 persoane au murit într-un atentat în Irak

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 105 persoane au murit și alte 250 au fost rănite în atentatul sinucigaș comis sâmbătă dimineață la Emerli, 130 kilometri distanță de Kirkuk, potrivit unui nou bilanț, anunțat de autorități, relatează AFP. Colonelul Saman Hamid, comandantul centrului de coordonare din Tuz Khurmatu, oraș învecinat, a spus că un kamikaze a declanșat o bombă aflată într-un camion. „O sută cinci persoane au murit și alte cinci sunt date dispărute. Mai mult de 250 de persoane au fost rănite", a spus el. Noul bilanț a fost confirmat de medicul Wissam Abdullaj, directorul spitalului local. Bilanțul precedent era de 30 de morți și 105 răniți. Acesta este cel mai sângeros atentat de la 18 aprilie, când 140 de persoane au murit într-un atac în Bagdad. Directorul administrației civile locale a spus că s-ar putea ca 125 de persoane să fi fost ucise. „Circa 40 de case, 20 de magazine și zece mașini au fost distruse", a declarat un oficial. „Este un dezastru pentru oraș. Toate victimele sunt civili", a subliniat el. Deflagrația a provocat un incendiu care s-a propagat „la circa 20 de magazine", a spus un localnic. „Nu am văzut niciodată un asemenea atac", a adăugat el. Bărbatul se afla în magazin în momentul exploziei. „Serveam o femeie și un copil. Cei doi au fost uciși", a spus bărbatul. Majoritatea răniților au fost duși la principalul spital din Kirkuk. Mai mulți localnici și-au pus la dispoziție mașinile pentru evacuarea victimelor, din cauza numărului mic de ambulanțe. Atentatul a fost comis dimineața, când piața este foarte frecventată. O sursă din poliție a spus că „multe case" s-au prăbușit din cauza suflului exploziei. „Am auzit țipetele copilului meu, apoi nu am mai auzit nimic", a povestit o femeie a cărei locuință s-a prăbușit după explozie. „Nu știu unde este familia mea. Toți erau la bucătărie, eu eram în camera mea", a adăugat femeia.