101 ani de la scufundarea Titanicului

Ştire online publicată Luni, 15 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912, Titanicul, cel mai mare pachebot din lume la data plecării sale în călătoria inaugurală, s-a scufundat în Atlantic.Construcția Titanicului, finanțată de J.P. Morgan și compania sa, International Mercantile Marine, a început la 31 martie 1909. Chila navei a fost lansată la 31 mai 1911 iar echiparea a fost finalizată la 31 martie 1912. Titanicul măsura 269,1 m. în lungime, avea o lățime de 28 m., cântărea 46.328 t. și avea o înălțime de la punctul de plutire până la puntea principală de 18 m. Au fost montate 29 de cazane alimentate de 159 de furnale cu cărbune care îi puteau oferi o viteză maximă de 23 de noduri (43 km/h) și o putere maximă de 59.000 CP. Vasul a fost construit la șantierul naval Harland and Wolff din Belfast. Titanicul era proprietatea companiei Oceanic Steam Navigation, avea echipaj britanic și naviga sub pavilion britanic. Titanicul rivaliza cu orice mare hotel continental, prin eleganța și rafinamentul cabinelor, precum și a serviciilor oferite. Cuprindea ascensoare electrice, o piscină, un teren de squash, o baie turcească și o sală de gimnastică. Proiectanții vasului au prevăzut 32 bărci de salvare, dar, fiindcă posibilitatea unui naufragiu era exclusă, numărul lor a fost redus la 20. S-a renunțat și la rachetele de semnalizare pentru pericol, fiind considerate inutile. Titanicul a plecat din portul Southampton într-o zi de miercuri, 10 aprilie 1912, la orele 12, cu intenția de a cuceri pentru Anglia distincția 'Cordonul Albastru' pentru cea mai rapidă călătorie cu vaporul peste Atlantic. Avea la bord 2224 persoane, dintre care 325 erau cazate la Clasa I; 285 la Clasa II și 706 la Clasa III. Echipajul număra 908 persoane. În noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912, transatlanticul a ajuns în apele din Terra-Nova, la 400 de leghe marine de țărm. La ora 23:40, cei doi mateloți de veghe i-au speriat pe ofițeri cu mesajul alarmant: 'Aisberg drept în față'. Secundul Murdoch a avut la dispoziție mai puțin de un minut pentru a reacționa. El a decis să oprească imediat vasul și să îl deplaseze înapoi, cu toată viteza. În acest mod, a reușit să evite coliziunea frontală, însă nu a reușit să oprească vasul complet, iar prora s-a izbit de aisberg. După coliziune, de pe puntea de comandă părea că vasul a scăpat cu bine. Însă fochiștii și inginerii au văzut apa năvălind în cala vaporului. Căpitanul a poruncit să se coboare bărcile de salvare. Operatorii au transmis fără întrerupere SOS. A trecut prin apropiere un alt vapor, dar, fiindcă pe Titanic nu erau decât rachete luminoase de întâmpinare, căpitanul celuilalt vas i-a salutat cu semnale albe și a plecat mai departe. Înspăimântați, mulți pasageri au sărit pur și simplu în apa rece. În jurul orei 1, prora era deja sub apă. După 2 ore și 40 de minute de la impactul cu aisbergul, mai exact la ora 2:20, vaporul s-a rupt în două, pe mijloc, și s-a scufundat, la aproape 1.600 kilometri distanță de destinația finală. 1.563 de oameni s-au înecat. Nava Carpathia, aflată în apropiere, a reușit să salveze doar o parte din pasagerii naufragiați. În total au supraviețuit numai 703 persoane. Companiile de asigurări au înregistrat pierderi însemnate, fiind nevoite să onoreze despăgubiri uriașe. În urma scufundării transatlanticului Titanic, s-a înființat, începând cu anul 1913, un serviciu de cercetare a ghețurilor, însărcinat să descopere câmpurile de gheață și aisbergurile și să le semnalizeze pozițiile acestora navelor din zonă. Epava a fost descoperită abia în anul 1985, de către Dr. Robert Ballard, la 3.600 de metri adâncime, în apropierea coastelor Terrei Nova. Tragedia de pe Titanic a fost ecranizată în numeroase variante, dar cea mai cunoscută rămâne producția lui James Cameron, din 1999, laureată cu 11 premii Oscar. La 15 aprilie 2012, două nave de croazieră, Balmoral și Journey, au marcat 100 de ani de la naufragiul Titanicului, chiar deasupra locului în care s-a scufundat pachebotul, în Oceanul Atlantic. Prima navă provenea din Southampton, port englezesc de unde Titanicul și-a început călătoria pe mare, la 10 aprilie 1912, iar cea de-a doua din New York, destinația Titanicului. Printre pasagerii de pe Balmoral s-a aflat și milionarul român Cornel Tăbăcaru. Tot în 2012, un monument dedicat celor peste 1.500 de victime de pe Titanic a fost inaugurat la Belfast, Irlanda de Nord, unde fusese construit vasul.