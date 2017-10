100.000 de newyorkezi au semnat o petiţie pentru a o forţa pe Melania Trump să plece din Manhattan

100.000 de newyorkezi au semnat o petiție pentru a o forța pe Melania Trump să plece din Manhattan

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Aproximativ 100.000 de newyorkezi au semnat o petiție prin care îi cer Melaniei Trump să-și părăsească locuința din Manhattan, după ce viitoarea Primă Doamnă a anunțat că vrea să rămână în Trump Tower chiar și după investirea lui Donald Trump la Casa Albă. Melania a precizat că dorește să rămână în metropola americană până la finalul anului școlar, însă decizia ei nu a fost primită cu bucurie de părinții de la școala fiului ei, scrie The Independent, preluat de News.ro.În mod obișnuit, familia noului președinte american se mută imediat la Casa Albă din Washington DC, însă Melania Trump vrea să rupă această tradiție și să-și continue pentru cel puțin un an viața din Trump Tower. Decizia Primei Doamne implică un cost estimativ de un milion de dolari pe zi pentru contribuabilii newyorkezi, care trebuie să-i asigure securitatea.Semnatarii petiției îi cer guvernatorului newyorkez Andrew Cuomo, precum și primarului Bill de Blasio să refuză să mai plătească pentru securitatea Melaniei Trump, după ce președintele-ales pleacă spre Casa Albă.”Contribuabilii newyorkezi refuză să plătească până la un milion de dolari pentru fiecare zi în care ea rămâne aici. Dacă această decizie a fost luată între ei doi, atunci ei ar trebuie să-și plătească propria securitate. Dolarii contribuabililor newyorkezi ar putea să fie investiți în drumuri, în școli, în sistemul de transport public sau în sănătate, în noi locuir de muncă și în alte costuri ale metropolei”, se arată în textul petiției.Melania Trump a susținut că ar dori să rămână în locuința ei din Manhattan până la finalizarea anului școlar al lui Barron Trump.Prima Doamnă și-a explicat decizia, precizând că are o relație extrem de apropiată cu fiul ei și de cele mai multe ori îl duce dimineața la școala privată și exclusivă din inima Manhattanului.”Malania este extrem de apropiată de Barron. Ei au devenit chiar mai apropiați în timpul campaniei. Campania a fost extrem de dificilă pentru Barron”, a declarat o sursă din echipa de tranziție republicană pentru New York Post.Decizia Melaniei de a-și păstra locuința principală în Trump Tower riscă să creeze provocări de securitate pentru agenții Serviciului Secret, dar și pentru Departamentul de Poliție din New York. Cele două instituții trebuie să asigure securitatea familiei prezidențiale în clădirea extrem de aglomerată, înconjurată de protestatari, de jurnaliști și de polițiști.