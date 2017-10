1.500 de lucrători din portul Constanţa vor intra vineri în grevă de solidaritate

1.500 de lucrători din portul Constanța vor intra vineri în grevă de solidaritate

Situația de criză de la compania „Constanța South Container Terminal“ a fost tema noii reuniuni a colegiului liderilor din cadrul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. „Participanții au fost informați despre revendicările salariaților, despre evoluția negocierilor dintre sindicat și managerii companiei și despre derularea grevei. Liderii sindicatelor membre au decis declanșarea grevei de solidaritate cu colegii de la CSCT. Protestul va fi organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă. Acțiunea va avea loc vineri, 25 iulie, pe parcursul a două ore, începând de la 7. La ea vor participa un număr de peste 1.500 de lucrători portuari din cadrul companiilor Frial, Socep, Sticerom, Rotrac, SICIM, Umex, ARSVOM și din Sindicatul Portul. Urmează ca sindicatele din celelalte companii portuare să încheie acțiunea de consultare a membrilor lor și să organizeze greve de solidaritate în cursul săptămânii viitoare” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petre Costel, președintele federației. Colegiul liderilor a decis ca un număr de cel puțin 5 membri din fiecare sindicat portuar să fie, zilnic, alături de greviștii de la CSCT. În plus, protestatarii vor fi susținuți și material. „Noi dorim ca acest conflict să se încheie cât mai repede – a afirmat liderul federației. Din păcate, nu primim niciun sprijin din partea administrației societății. Am trimis adrese, care au rămas fără răspuns. Noi dorim ca administrația să negocieze cu seriozitate și bună credință, pe baza rezultatele economico-financiare ale companiei, nu pe vorbe fără acoperire. Noi am cerut conducerii CSCT să explice care ar fi efectul economic al acceptării revendicărilor salariaților. Nici la această solicitare nu s-a primit vreun răspuns. La întâlnirea de vineri, administrația a avut o poziție total surprinzătoare. S-a spus că, dacă sindicatul nu acceptă ultima ofertă pe care ea a făcut-o, s-ar putea să nu mai ofere nimic. În aceste condiții este clar că orice negociere devine imposibilă.”