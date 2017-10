1.400 de morţi şi 25 milioane de sinistraţi, în urma inundaţiilor din sudul Asiei

1.400 de morți și 25 milioane de sinistrați, în urma inundațiilor din sudul Asiei

Inundațiile provocate de muson în sudul Asiei au dus, din iunie, la moartea a 1.400 de per-soane, iar 25 de milioane oameni sunt în prezent sinistrați, în special în India, dar și în Bangladesh și Nepal, au declarat specialiști citați de AFP. Potrivit specialiștilor, este cel mai puternic sezon ploios din ultimele decenii. În India, numărul morților a depășit vineri 1.100, potrivit unui bilanț al UNICEF. Statele Uttar Pradesh, Assam și Bihar, din nordul țării, sunt cele mai grav afectate de inundații. În Bihar, aproape 10 milioane de persoane sunt sinistrate, a anunțat agenția Press Trust of India (PTI). „Situația cu care ne confruntăm în prezent este fără precedent în ultimii 30 de ani", a declarat A.K. Chowdhury, un oficial din Bihar. Aproximativ 5,5 milioane de persoane au fost evacuate în statul Assam și 1,4 milioane au fost afectate în Uttar Pradesh, au anunțat surse oficiale. În Bangladesh, 54 de persoane și-au pierdut viața în nordul și centrul țării, în ultimele zile, iar 5,6 milioane de locuitori și-a părăsit locuințele sau sunt izolați de ape, potrivit cifrelor oficiale. Bangladeshul este traversat de 230 de cursuri de apă care inundă cel puțin o cincime din teritoriul țării anual. În vara anului 2005, peste 700 de persoane au murit. Anul acesta, aproape 40% din țară se află sub ape. „În ultimele 15 zile, toate râurile principale au depășit nivelul de alertă, iar apele lor au inundat aproape 40% din țară", a explicat Saiful Hossain, de la Centrul de Alertă pentru Inundații din Bangladesh. În Nepal, ONU a lansat o operațiune de salvare vizând ajutorarea sutelor de mii de sinistrați. Cel puțin 84 de persoane au decedat de la mijlocul lunii iunie în micul regat din Himalaya, din cauza ploilor abundente, a anunțat Ministerul de Interne. Sezonul musonic durează din iunie până în septembrie.