1.000 euro/mp, preţul „corect“ al apartamentelor constănţene

1.000 euro/mp, prețul „corect“ al apartamentelor constănțene

Achiziția unei locuințe implică un efort major de concentrare din partea cumpărătorului, mai ales acum, când prețul apartamentelor și caselor este influențat de mentalitatea de criză a proprietarilor. Trecând peste achizițiile „emoționale”, de genul „Aici în bloc s-a născut prima mea iubire”, agenții imobiliari spun că pretențiile constănțenilor s-au diversificat. „Contează mult dacă vrei să locuiești într-un apartament sau dacă ai de gând să îl închiriezi. În primul caz, oamenii vor ca tran-zacția să meargă repede, vor să aibă în apropiere piețe, magazine, mall-uri, grădinițe și școli, preferă să se afle în apropierea liniilor de transport în comun”, spune Elena Guțulică, agent imobiliar la „Logic Acces” și colaborator al portalului www.topestate.ro. Desigur, prețul contează cel mai mult, atunci când nu ești pui de Bill Gates. „Mulți proprietari refuză să coboare prețurile, așteptând revenirea la normal a pieței imobiliare, «anunțată» pentru începutul anului viitor. Recent am avut o tranzacție eșuată, când proprietarul unei garsoniere de la Stadion a refuzat 70.000 euro, prețul cerut de el fiind de 80.000 euro”, spune Elena Guțulică. Cei care fac un business din cumpărarea și închirierea ulterioară a apartamentelor au, în schimb, alte priorități: „vânează” garsoniere și apartamente cu două camere, în zone consacrate pentru numărul mare de chiriași. „Trebuie să fii atent la ce se caută. Pentru locuit, oamenii sunt deranjați de apartamentele la parter sau ultimul etaj. La închiriere este mai simplu. Parterul este optim pentru firme, chiar dacă locuințele nu au intrare exterioară. Pui o firmă deasupra geamurilor și ai rezolvat”, explică agentul imobiliar. În aceste condiții, prețul optim al unui apartament este extrem de greu de stabilit. „Pentru un apartament în care vrei să locuiești, prețul corect este imposibil de determinat, cât timp ești mulțumit de afacerea făcută. Când vrei să închiriezi, investiția optimă este cea pe care o poți recupera, din chirie, în opt ani. Realitatea este diferită, deși prețurile apartamentelor au scăzut puternic în ultima perioadă”, spune Elena Guțulică. Din lac în CET E greu să bagi mâna în foc pentru o anumită zonă din Constanța. Dacă clanul tău n-a ieșit niciodată din Poarta 6, atunci vei alege să locuiești acolo, deși există zone de 100 de ori mai bune. „Zona optimă este cea apropiată de punctul de interes al proprietarului. Dacă muncești în centru și vrei neapărat să stai pe bulevardul Ferdinand, atunci vei plăti un preț extrem de mare pentru un apartament în niște blocuri vechi. În schimb, dacă dai înapoi puțin, prețurile sunt mult mai mici”, spune Mihael Stan Soponaru, managerul agenției imobiliare „Logic Acces”. Zone optime r Tomis Nord (!!!): verdeață, parcul Tăbăcăriei, școli și licee serioase, stațiunea Mamaia la câteva minute distanță, cap de traseu pentru patru linii de transport în comun, piețe multe, universitate și terenuri de sport, mall-uri. Dezavantaje: cea mai aglomerată zonă din Constanța r Faleză Nord: blocuri relativ noi, apartamente generoase, spații largi, mare și plajă la doi pași, piețe, școli. Dezavantaje: prețuri destul de mari, un minus de mobilitate pentru cei fără mașini personale r Zone adiacente bulevardelor Tomis și Lăpușneanu: plus de mobilitate, acces rapid la principalele artere constănțene și, implicit, la toate punctele de interes. Dezavantaje: gălăgie, poluare Zone gri Inel I, Inel II, CET, Poarta 6, Km 4-5, Km 5. Dezavantaje: prea multe. Zone supraevaluate Peninsulă, Stadion, Gară. Commy sau comfy? O dilemă care nici n-ar trebui să existe: blocuri vechi sau noi? „Ideal ar fi un apartament într-un bloc nou, asta caută toată lumea. Depinde mult și de firmele care au construit blocurile, de cum au construit și de ce condiții se oferă. Uneori ai surpriza ca blocurile noi să fie făcute neprofesionist, să aibă infiltrații, izolații proaste. În schimb, blocurile vechi au fost construite cu simț de răspundere, au referințe bune, de genul «A trecut de trei cutremure majore»”, spune Elena Guțulică. Majoritatea blocurilor noi au locuri de parcare, centrale pe gaze, finisaje de calitate și sunt amplasate în zone cu potențial (stațiunea Mamaia, Palazu, Ovidiu, Energia - Compozitorilor). Agenții imobiliari mizează pe aceste zone, care vor fi incluse încet în marea arie metropolitană a Constanței, urmând să fie legate de o eventuală șosea de centură. „Poți avea surpriza ca apartamentele din blocurile noi să fie mai ieftine, pentru că s-a construit mult iar puterea de cumpărare a scăzut. Terenurile au fost cumpărate cu credite, motiv pentru care developerii încearcă să își acopere cheltuielile. Drept urmare, fie închiriază locuințele, fie le vând la prețuri mult mai mici, fie oferă bonusuri (loc de parcare, bucătării și băi mobilate sau chiar mașini)”, explică agentul imobiliar. Prețul mediu Media orașului: 1.000 euro/mp Garsoniere: 24.000 – 55.000 euro (de la confort 3&4 la confort maxim). Desigur, există și garsoniere de 70.000 – 80.000 euro 2 Camere: 35.000 – 80-90.000 euro, cu o medie de circa 60.000 euro 3&4 Camere: 55.000 – 85.000 euro (plus) Prețurile acoperă toată gama de conforturi