1.000 de turişti au venit pe litoral în timpul summit-ului NATO

1.000 de turiști au venit pe litoral în timpul summit-ului NATO

Litoralul românesc a atras în perioada 2-4 aprilie, prin programul inițiat de către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Litoral”, aproximativ 1.000 de turiști, a declarat ieri, pentru „Cuget Liber”, Corina Martin, președintele organizației. „Principala noastră mulțumire este aceea că am reușit, în premieră, să atragem atenția asupra litoralului românesc încă din luna aprilie, în condițiile în care, până anul trecut, deschiderea oficială a sezonului avea loc la 15 iunie. Mai mult decât atât, un alt aspect care contează este acela că am reușit să atragem turiștii pe litoral într-o perioadă considerată moartă”, a subliniat Corina Martin. În opinia acesteia, unul din aspectele care au contat în promovarea litoralului românesc în această perioadă a fost mediatizarea intensă care s-a făcut, atât pentru ofertele turistice, cât și pentru activitățile pregătite de hotelieri pentru turiști. Printre acestea s-au numărat o paradă a mașinilor de epocă, mai multe tombole care au avut ca premii sejururi pe litoral în timpul sezonului estival, spectacole în aer liber și zilele porților deschise, prilej cu care turiștii și constănțenii au avut posibilitatea de a vizita principalele atracții din Constanța fără să fie nevoiți să plătească bilet de intrare. Totuși, în ciuda succesului de care s-a bucurat întreaga acțiune, au existat și unele aspecte care demonstrează încă o dată răceala dintre organizațiile patronale de pe litoral și reprezentanții Ministerului Turismului. Litoralul se deschide la 1 mai O altă premieră pe care o pregătesc hotelierii de pe litoralul românesc în perioada imediat următoare este organizarea evenimentului de deschidere a sezonului estival din acest an. Potrivit președintelui Asociației „Litoral”, întreaga acțiune va demara din sudul litoralului, unde va fi inaugurat portul turistic din Mangalia. Apoi, invitații și reprezentanții Ministerului Turismului vor face deplasarea în portul Constanța, la terminalul de pasageri pentru a vedea cum se desfășoară sosirea unui vas de pasageri la Constanța, cum sunt întâmpinați turiștii și care sunt programul și condițiile pregătite pentru aceștia. Următoarea deplasare se va face la aeroportul Mihail Kogălniceanu unde oficialităților le vor fi prezentate condițiile pe care acesta le oferă pentru primirea turiștilor care vin pe litoral pe calea aerului. „Spre deosebire de anii trecuți, vrem ca în 2008 deschiderea oficială a sezonului estival să fie una aparte. Nu mai vrem ca inaugurarea să se realizeze cu inspecții prin unitățile de cazare sau de alimentație, unde fiecare să urmărească ce nu este în regulă. Noi vrem să facem o campanie în care să arătăm atractivitatea litoralului românesc. Cine va dori să inspecteze hotelurile, plaja sau restaurantele din stațiuni o va putea face fără nici un fel de problemă, în acest sens urmând să înmânăm fiecărui participant la deschidere o listă cu unitățile ce își vor începe activitatea de la 1 mai. De asemenea, la fel ca și la începutul lunii aprilie, vom organiza o serie de spectacole în aer liber în stațiunea Mamaia și o paradă a mașinilor de epocă”, a încheiat Corina Martin. De asemenea, tot pentru a oficia deschiderea sezonului estival, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România și Asociația „Litoral” vor lansa împreună programul „Litoral pentru toți”, ce se va desfășura în intervalul 4 mai - 16 iunie. Numărul hotelurilor incluse în program este de 15, din care opt de două stele și patru de trei stele, ale căror prețuri pe un sejur de șase nopți sunt cuprinse între 129 de lei și 360 de lei de persoană. În paralel cu acest program, Federația Patronatelor din Turismul Românesc va desfășura programul „O săptămână la mare”, începând cu data de 15 mai și până pe 15 iunie. Tarifele practicate în cazul acestuia, pentru șase nopți cazare, fără servicii de masă, vor fi cuprinse între 129 lei de sejur la un hotel de două stele și 189 lei de sejur la un hotel de trei stele.