1.000 de migranți au fost salvați vineri în Marea Mediterană

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

In jur de 1.000 de migranti au fost salvati vineri in Marea Mediterana in cursul mai mltor operatiuni. De asemenea, trupul neinsufletit al unui migrant a fost recuperat, a anuntat Garda de Coasta italiana, potrivit AFP.Migrantii calatoreau cu 6 barci pneumatice si 3 ambarcatiuni din lemn.Peste 5.000 de persoane au murit anul trecut in incercarea de a traversa Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, majoritatea in largul Libiei, potrivit datelor Organizatiei Natiunilor Unite.