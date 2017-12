O femeie care a urmărit eclipsa solară fără protecție a dezvoltat o ''semilună neagră'' în câmpul vizual

09 Decembrie 2017

Nia Payne, în vârstă de 26 de ani, spera să urmărească eclipsa solară de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, însă nu își imagina pe atunci că urma să ajungă la camera de gardă cu un semn în formă de semilună care îi obstrucționează vederea, informează CNN. Leziunea oculară suferită de Nia Payne în timpul urmăririi eclipsei totale de Soare din luna august a fost detaliată într-un studiu de caz publicat joi în jurnalul medical JAMA Ophthalmology.O tehnologie numită optică adaptativă le-a permis medicilor americani să identifice leziunile produse la nivel celular și să observe structurile microscopice din ochii pacientei. Anterior, astfel de detalii puteau fi observate numai cu ajutorul lamelelor de sticlă și a unui microscop, scrie Agerpres.În ciuda faptului că specialiștii au avertizat populația să urmărească eclipsa solară numai prin lentile special concepute în acest sens, pe piața americană a existat o penurie de ochelari pentru eclipsă, iar printre persoanele care nu au reușit să-și procure astfel de obiecte s-a numărat și Nia Payne. Ea a urmărit evenimentul celest cu ochiul liber timp de câteva secunde, apoi a împrumutat o pereche de ochelari — despre care nu știa cu certitudine dacă aveau lentile speciale—, cu care s-a uitat la Soare alte 15 — 20 de secunde, după cum notează sursa citată.Șase ore mai târziu, ea a observat o pată întunecată în centrul câmpului vizual, iar a doua zi și-a pierdut vederea în centrul câmpului vizual al ochiului stâng. S-a adresat camerei de gardă a unui spital din Staten Island și, pentru că, după cum a declarat, nu a fost luată în serios, două zile mai târziu a mers la unitatea medicală Mount Sinai Hospital din New York.Ea a fost diagnosticată cu retinopatie solară la ambii ochi, o leziune a retinei cauzată de expunerea la radiațiile solare.Pentru această afecțiune nu există tratament. Simptomele se pot îmbunătăți sau înrăutăți, însă leziunile sunt permanente.În urma analizelor cu ajutorul opticii adaptative, medicii au constatat ''o concordanță solidă între forma soarelui expus în timpul eclipsei și leziunea celulară din stratul cu fotoreceptori'', după cum a explicat medicul Avnish Deobhakta, autorul raportului.''În cazul unui pacient care vine și spune că vede un punct întunecat, îl punem să îl deseneze. Ea a desenat o semilună, care corespunde cu forma Soarelui ce a fost observată în zona New York-ului în ziua eclipsei. Apoi, am realizat o scanare a acestui strat și am observat ceea ce echivalează cu o leziune în formă de semilună în respectivul strat. Acest lucru nu a mai putut fi observat anterior. Ceea ce am bănuit s-a dovedit că a fost corect, pe baza acestei tehnologii foarte precise'', a adăugat medicul Deobhakta.La câteva luni după incident, leziunea nu s-a modificat, notează CNN, iar Nia Payne are dificultăți în timpul unor acțiuni obișnuite, precum cititul, condusul și privitul la televizor.