Sanatoriul Balnear Mangalia



Turistii si pacientii care aleg sanatatea si odihna pe litoralul Marii Negre, intalnesc la Sanatoriul Balnear Mangalia un colectiv de cadre medicale de exceptie, aparatura moderna si tarife accesibile. Aceasta asociere deosebita de factori naturali si profesionalism medical va ofera sanatatea si vigoarea dorita.



Statiune balneo-climaterica de interes national si international, situata pe litoralul Marii Negre, Mangalia, imbina vestigiile antice callatiene (sec. VI i.Ch.) cu bogatia factorilor naturali terapeutici:-apele minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonate, sodice mezotermale (25° - 27°).- apa marii cu o mineralizare totala de 15,5/l.- namolul terapeutic extras din lacul Techirghiol.- bioclimatul marin bogat in aerosoli salini.Aceasta asociere, unica in Europa, confera orasului statiune Mangalia un renume deosebit.Situat pe faleza, la 50 m de plaja larga a orasului, Sanatoriul dispune de un hotel de doua stele, cu capacitatea de 200 locuri, doua sectii clinice cu cate 75 paturi si doua baze moderne de tratament, care deservesc atat sectiile cu paturi ale sanatoriului cat si ambulatoriul de specialitate - situat in str. Matei Basarab nr. 3, Mangalia, cu o capacitate totala de 1000 de pacienti pe zi.