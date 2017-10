Tancul de produse petroliere „C.P. 41”, sub pavilion Thailanda, a fost atacat de șase pirați înarmați în apele Malaeziei, în Golful Siam, în noaptea de 23 spre 24 iunie. Nava plecase din Singapore spre provincia ...

Pirații somalezi au capturat bulk-carrier-ul „OS 35", sub pavilion Tuval, sâmbătă, 8 aprilie 2017, în Golful Aden. Imediat după ce a primit un SOS de pe nava deturnată, Marina indiană a trimis două dintre navele sale de război - ...

Filmul 'The Wolf of Wall Street' ('Lupul de pe Wall Street'), regizat de Martin Scorsese, care prezintă povestea reală a unui broker corupt din New York, a fost cel mai piratat lungmetraj în 2014, informează BBC și EFE, pe baza unei ...