Parcul Tăbăcărie

Copiii se vor putea întâlni și week-end-ul acesta, în parcul Tăbăcăriei- Țara Piticilor, cu echipa „Hip Hip Zbumzzi - We love to play”, care se va prezenta în fața celor mici cu cel mai interesant show de animație din ...

Ziua Internațională a Mediului aduce cât mai aproape de oameni problemele de mediu sub sloganul „Join the race to make the world a better place”. Pornind de la această idee, organizația non-guvernamentală Mare Nostrum ne invită ...