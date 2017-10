Sărăcia educațională este o realitate Liceul Teoretic „George Călinescu” va desfășura săptămâna aceasta, sub sloganul „Împreună pentru educație!”, o serie de activități specifice Campaniei Globale pentru Educație. Anul acesta scopul acțiunii este ... 8 mai | Cultură-Educație |

Premiul I pentru elevii Liceului "Călinescu" În organizarea Facultății de Științe Politice, studii în limba franceză, a Universității din București, a avut loc, recent, Concursul Național „Europe, Jeunesse, Francophonie”, competiție la care Liceul Teoretic „G ... 26 martie | Cultură-Educație |

Picnic poetic Haikunoi, la Liceul "Călinescu" Elevii Liceului Teoretic „George Călinescu” au participat la o activitate deosebit de interesantă, dedicată săptămânii francofoniei, aflată la a treia ediție și intitulată sugestiv „Picnicul poetic Haikunoi 2017” ... 21 martie | Cultură-Educație |

Concurs european de traduceri, la Liceul "Călinescu" Ieri, la Liceul Teoretic „George Călinescu”, s-a desfășurat concursul anual „Juvenes Translatores”, organizat de Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene, și care constă în traducerea dintr-o limbă străină în ... 25 noiembrie 2016 | Cultură-Educație |

Liceul "George Călinescu", într-un nou proiect internațional Timp de doi ani, începând cu 26 septembrie, Liceul Teoretic „George Călinescu” va fi partener în proiectul Erasmus + WIDE (Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System).Partenerii internaționali din ... 15 septembrie 2016 | Cultură-Educație |

Elevi din toată țara vin la Ovidianum În acest week-end, la Liceul Teoretic „George Călinescu” se desfășoară o nouă ediție a Concursului național de limba latină „Certamen Ovidianum Ponticum”. La competiția din acest an s-au înscris 76 de elevi de ... 27 mai 2016 | Cultură-Educație |