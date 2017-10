Lansare carte

Joi 13 iulie 2017, începând cu ora 17.00, la Muzeul Marinei Române, are loc lansarea cărții „ISTORIA DOBROGEI", volumul I - „Dobrogea preistorică de la începuturi până la Epoca fierului", de Iulius Predușel.Prezintă: ...

La Seaman’s Club Constanța a fost lansat un nou volum sub semnătura cunoscutului jurnalist și scriitor constănțean Ion Tița-Călin, „Cu prețul vieții marinarilor români”, o carte ce înglobează numeroase articole despre ...

A ieșit de sub tipar, sub semnătura lui Aron Petru, volumul de proză „Ia-o ca o glumă!” (Editura Ex Ponto). Cartea este un caleidoscop umoristic, cuprinzând scurte istorioare din viața autorului, însemnări, note despre ...