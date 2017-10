Gheorghe Hânsă:

1

Duceti-ne penalul la Poarta Alba

Am o varsta venerabila si va zic ca la copii mei:Hansa nu avea ce sa caute Primar.Este corupt,excroc si s-a pus pe distrus.Ca fost prof. de mate. a fost unul sters fara performante.Sustinut de PNL a facut excrocherii si delapidari,implicandu-si toata familia.A fost arestat,apoi i s-a dat drumul si inca este in cercetari.De ce s-a validat si acceptat acest excroc in functia de primar cu dosar penal pe rol?A preluat primaria de la Mariana Mircea si i-a dat afara pe toti cei capabili SI CARE MUNCEAU,ca sa o populeze primaria cu hoti,curve si betivi.Acum ca PNL nu mai este la guvernare,poate sa-i de-a drumul la dosar si sa-l puna unde-i era locul la Poarta Alba? Zic si eu asa...cat o mai lungiti cu primarul penal ca poate ocupa locul unuia capabil.!!!SE AUDE SUS?