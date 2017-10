Un tip are o fabrică de cârnați. Într-o bună zi, îl aduce pe fiul său la muncă să vadă moștenirea familiei și îi face marele tur. Ăsta micu’, răsfățat de-ți venea să-l pui la sapă, snob și plictisit, nu era impresionat de nimic. În ...

Un automobil este tras pe dreapta de un polițist pentru depășirea vitezei. La volan este un tip și lângă el este soția sa, o frumoasă și sexy blondă.- V-am prins pe radar cu 180 km/h!- Domnule polițist, cred că am avut vitezometrul ...

- Măi Gheorghe, dă-mi împrumut un kil de pălincă până ce-oi face-o pe-a me!- Ia, măi Ioane, că doar suntem pretini!Ion, după două zile:- Măi Gheorghe, mai dă-mi un kil de pălincă, mă, că n-am reușit s-o fac pe-a me!Gheorghe:- Ia, mă Ioane ...

Am fost avertizat: „Câinele tău aleargă oamenii pe bicicletă!”. Ce nebuni sunt. Câinele meu nici măcar nu are bicicletă!  În timpul unei dispute, o femeie îi spune soțului ei: - Am fost nebună când m-am ...