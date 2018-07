Ordinul Tehnicienilor Dentari din România (OTDR) pregătește, în luna martie, o serie de cursuri incluse în Programul de Educație Profesională Continuă.Astfel, între 26-28 martie are loc, la Arad, cursul teoretic cu demonstrație practică ...

Asistentii medicali vor putea, din toamna acestui an, sa faca un curs de atestat in urgenta. Cursurile, organizate de Ministerul Sanatatii, sunt adresate asistentilor medicali din Serviciile de Ambulanta, dar si celor care lucreaza in ...