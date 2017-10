Toate ştirile despre căldură în ziarul Cuget Liber Online.

Căldură

În fizică, cantitatea de căldură, simbolizată prin Q, este energia transferată între un sistem termodinamic și mediul înconjurător, între două sisteme termodinamice sau între diferite părți ale aceluiași sistem termodinamic, în cursul unei transformări termodinamice în care parametrii externi rămân constanți. Transferul de căldură are loc sub influența unei diferențe de temperatură. Principiul al doilea al termodinamicii stipulează că acest transfer se face de la sine doar de la temperatura mai înaltă la temperatura mai joasă.

Alte sensuri în care este folosit termenul de căldură:

Starea sau gradul de încălzire a unui corp, energie termică.

Căldură mare are sensul de temperatură mare. Senzația de căldură este senzația produsă de corpurile cu temperatură ridicată.

Cu căldură este o atitudine plină de afecțiune, amabilitate, prietenie.



