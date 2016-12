Universitatea Maritimă din Constanța a găzduit, sâmbătă, conferința de încheiere a proiectului E-Maritime Medicine for Seafarers Students and Seamanship Physicians, finanțat de Asociația Internațională a Universităților de Marină (IAMU) ...

Este invitația pe care o adresează Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța, care derulează, pentru al doilea an, proiectul Maritime Summer University, în parteneriat cu UMC. Maritime Summer University are ca activitate ...

Mărturisesc că nu de multe ori mi s-a întâmplat în carieră să dau peste interlocutori care una vorbesc și alta… reclamă a doua zi. Chiar dacă nu am înregistrat tot timpul cu reportofonul, pentru că am avut încredere în cel cu care am ...