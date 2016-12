Bilanțul dublului atentat de sâmbătă seara, din Istanbul, a crescut la 44 de morți, potrivit unui bilanț furnizat de Ministerul Sănătății."Este foarte dureros că am pierdut 36 de polițiști și opt civili ...

În fiecare an, la data de 29 octombrie, Republica Turcia își sărbătorește Ziua Națională, în acest an marcându-se 93 de ani de când țara a fost proclamată Republică, sub conducerea lui Mustafa Kemal, supranumit și Ataturk, tatăl tuturor ...