Timbrul de mediu





Timbrul de mediu va reduce taxa auto actuala pentru masinile Euro 2, Euro 1 si non-euro. Pentru masinile Euro 4 si Euro 3 taxa creste cu 15-20%. Motorizarile diesel platesc cu ~75% mai mult decat cele pe benzina.



Potrivit ordonantei de urgenta adoptata de guvern toti posesorii de masini din Romania care nu au achitat inca o forma a taxei de prima inmatriculare vor fi nevoiti sa o plateasca la prima transcriere de proprietate. Cei care au recuperat taxa auto in instanta vor fi nevoiti sa plateasca noua taxa in momentul vanzarii masinii. Timbrul de mediu se calculeaza in functie de norma de poluare, emisia de CO2 inscrisa in cartea de identitate a masinii si capacitatea cilindrica a masinii.