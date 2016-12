Wolfenstein: The New Order va fi lansat mai devreme

Ştire online publicată Joi, 27 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bethesda a făcut un anunț mai puțin obișnuit pentru industria jocurilor video: Wolfenstein The New Order va fi lansat mai devreme decât era planificat inițial. Astfel, shooter-ul celor de la Machine Games, așteptat inițial în Europa pe 23 mai 2014, va fi lansat cu trei zile mai devreme, pe 20 mai 2014 , jocul bucurându-se astfel de o lansare sincronizată pentru toate regiunile globului.Acțiunea din Wolfenstein: The New Order se va desfășura în anii ’60, într-o realitate alternativă în care cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost câștigat de forțele naziste. Eroul B.J. Blazkowicz va fi din nou la datorie, însărcinat cu conducerea unei forțe de rezistență împotriva noilor conducători ai lumii. Producătorii promit o campanie de peste 16 ore, Wolfenstein: The New Order fiind un joc gândit exclusiv pentru modul single player.Wolfenstein: The New Order va fi lansat la nivel global pe 20 mai 2014 , pentru PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 și Xbox One. Toți cei care aleg să precomande Wolfenstein: The New Order vor primi acces la beta test-ul următorului joc al seriei DOOM.