WhatsApp: NU DESCHIDEŢI aceste mesaje

WhatsApp: NU DESCHIDEȚI aceste mesaje

Ştire online publicată Marţi, 29 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Utilizatorii aplicatiei sunt din nou tinta unui atac, avertizeaza specialistii in securitate informatica.Mai multi utilizatori de WhatsApp au fost tinta unui atac de tip scam. Better Business Bureau avertizeaza ca circula emailuri false, care par sa vina de la WhatsApp. Mii de oameni le-ar fi primit pana acum.Emailul are la Subiect textul "Incoming Voice Message". Daca intri, gasesti un buton pe care scrie "Missed voicemail", care te-ar avertiza ca ai avea un apel ratat. Daca apesi butonul, atunci pe dispozitivul tau se va descarca malware, scrie yoda.ro.Utilizatorii de WhatsApp sunt rugati sa nu deschida astfel de mesaje.