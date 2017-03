WhatsApp marchează opt ani de la lansare cu o nouă funcţie

WhatsApp marchează opt ani de la lansare cu o nouă funcție

Miercuri, 01 Martie 2017.

Serviciul de mesagerie WhatsApp marchează împlinirea a opt ani de la lansarea sa printr-o actualizare care include o nouă funcție denumită Status, prin care utilizatorii pot împărtăși cele mai frumoase momente cu prietenii lor sub formă foto, video sau prin GIF-uri, potrivit digitaltrends.com.Această nouă funcție este similară celei oferite de platforma digitală Snapchat. Succesul uriaș al Snapchat i-a determinat pe responsabilii Facebook să implementeze astfel de funcții în mai multe dintre produsele companiei, precum Stories al Instagram sau Messenger Days al Facebook Messenger.''Când WhatsApp a fost lansat în urmă cu opt ani, a început ca o aplicație de status update, unde oamenii puteau tasta un rând scurt de text pentru ca ceilalți utilizatori din lista lor să vadă ce au făcut sau ce au de gând să facă'', potrivit unui mesaj postat pe blogul companiei. ''Când am înțeles că oamenii foloseau această funcție pentru a comunica în timp real, am reproiectat WhatsApp ca o aplicație de mesagerie'', mai spune aceiași sursă.Funcția Status oferă noi posibilități utilizatorului la nivelul camerei privind realizarea și distribuirea fotografiilor, videoclipurilor și imaginilor animate. Pot fi adăugate texte, emoticoane sau doodle-uri în realizările media ale utilizatorului pe care acesta le poate trimite celor din lista sa de contacte.Noile actualizări ale celor din lista de contacte apar în dreptul butonului Status (Stare). Stările indicate public de utilizatorii aplicației expiră după 24 de ore și acestea au aceeași caracteristică de criptare ca și mesajele transmise între utilizatori.Funcția Status este disponibilă în versiunea actualizată a aplicației din magazinele electronice pentru utilizatorii dispozitivelor Android, Apple și Windows.