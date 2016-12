Vplus.ro - acelaşi Vplay, dar cu o altă pălărie

Vplus.ro - același Vplay, dar cu o altă pălărie

Sâmbătă, 08 Martie 2014

Filme și seriale noi integrate într-o interfață prietenoasă și dubios de familiară. Așa se prezintă, la prima vedere, vplus.ro, un site nou care ne aduce aminte de defunctul vplay.ro.Vplus.ro are o interfață care seamănă izbitor cu Vplay. Mai mult. Când încerci să accesezi un film sau un serial ești îndrumat să te loghezi cu contul de Vplay, semn că baza de date este aceeași și că vorbim de o mutare a conținutului de pe un server pe altul.Conținutul oferit pe vplus.ro este împărțit pe două categorii principale: seriale online și filme online. Dintre acestea, de departe cea mai populară este secțiunea de seriale. În fiecare din categorii se găsește o casetă pentru căutare rapidă prin care putem găsi rapid filmele sau serialele care ne interesează. Alternativ, putem restrânge lista cu rezultate alegând genul filmului dorit.Lista cu filme sau seriale ce pot fi văzute online este generată automat, toate filmele sau episoade pentru seriale online având imagine de copertă și o scurtă descriere pentru acțiunea din film. Lost, Heroes, Fringe, Familia Bundy, Prison Break, House M.D., M*A*S*H, The Big Bang Theory, Two And a Half Men, Californication, Sanctuary, Supernatural sunt doar câteva dintre serialele disponibile.Și lista de filme online conține titluri noi, multe dintre ele difuzate recent în sălile de cinema. Printre acestea, găsim filme ca Elysium, Source Code, Fast & Furious 6, A good day tot die hard, Ghost Protocol, Clash of The Titans, The Girl with the Dragon Tattoo, Angels & Deamons, Last Stand cu Arnold Schwarzenegger, Skyfall 007 și multe altele.