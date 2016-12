Vom vorbi DE TREI ORI MAI IEFTIN la telefon, din aprilie

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritatea in domeniu a anuntat reducerea tarifelor pentru apelurile efectuate in alta retea. Operatorii de telefonie mobila sustin ca modificarea se va vedea din aprilie si in facturile românilor.Pe langa ieftinirea convorbirilor, oamenii vor beneficia de noi oferte cu sute de minute nationale incluse, potrivit Incont.ro.De la 1 aprilie insa, totul se va schimba pentru ca toate aceste tarife de interconectare vor scadea pana la un nivel minim de un cent pe minut. In acest moment, companiile sunt presate sa scada tarifele si pentru clientii de rand, adica pentru noi abonatii.Catalin Marinescu, presedintele ANCOM: "Va stimula competitia, va creste, va da un suflu nou competitiei. Va avea un efect si asupra tarifelor cu amanuntul pe care le platesc utilizatorii"Operatorii sustin insa ca pregatesc noile oferte care vor intra pe piata inainte de paste. Ca sa suporte mai usor costurile ridicate, cei mai multi stau in buzunar cu cate trei telefoane. Altii se limiteaza la planul tarifar pe care il au.Companiile de telefonie mobila vor aplica noile reguli de luna viitoare, insa amploarea ieftinirilor nu va fi aceeasi pentru toti operatorii.