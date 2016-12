VIDEO / Mars, boxa cu iz de OZN care levitează

Ştire online publicată Marţi, 29 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Startup-ul Crazybaby a lansat una dintre cele mai spectaculoase boxe bluetooth de pe piață. Gadgetul, botezat Mars, are un look futuristic și oferă un sunet de o calitate excepțională. În plus, Mars poate fi folosită drept stație de încărcare pentru telefoane și alte gadgeturi, relatează GadgetReport.roBoxa wireless Mars beneficiază de un speaker care levitează atunci când o conectezi prin aplicațiile dedicate de iPhone și Android. Pe lângă look-ul ce aduce cu un OZN, speakerul este rezistent la zgârieturi și apă, astfel că vei putea să îl folosești în orice situație, împreună cu telefonul, tableta sau smartwatch-ul.Împreună cu subwoofer-ul, boxa Mars duce sunetul la o calitate excelentă, spun dezvoltatorii, fără niciun fel de vibrații sau alte interferențe.Aplicația dedicată permite controlul sunetului după preferințele utilizatorilor. Boxa wireless Mars se transformă și în speaker pentru conferințe și, în plus, permite încărcarea telefoanelor și tabletelor, prin mufele dedicate.Cum arată gadgetul, aflați din clipul video de mai jos. Dacă vă interesează să-l cumpărați, îl găsiți pe Amazon la prețul de 329 de dolari.