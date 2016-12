VIDEO / LG lansează pe 1 aprilie noua interfaţă LG UX 5.0. Vezi cum va arăta

VIDEO / LG lansează pe 1 aprilie noua interfață LG UX 5.0. Vezi cum va arăta

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sud-coreenii de la LG vor lansa, pe 1 aprilie, noua interfață LG UX 5.0, o suită de aplicații software care va oferi telefoanelor LG un plus de interactivitate și câteva noi facilități, foarte interesante. LG UX 5.0 va fi instalată automat pe noile telefoane LG G5 care vor ajunge în magazine la începutul lunii aprilie.LG UX 5.0 vine să integreze toate gadgeturile lansate de LG, de la căștile wireless la camere video (CAM Plus, Hi-Fi Plus și 360 CAM), printr-un singur click pe telefonul mobil.Interfața permite, totodată, și un control mai simplu al aplicațiilor instalate și inclusiv reinstalarea acestora dintr-un meniu predefinit, relatează GadgetReport.roInteresantă și utilă se dovedește a fi aplicația de selfie care detectează automat chipul utilizatorului și captează imaginea (Auto Shot), fără să mai fie nevoie să fie acționată printr-un buton.Foarte utilă poate fi și aplicația Multi View care permite captarea mai multor imagini simultan, din mai multe unghiuri, în cadrul unor colaje foto sau video.O altă noutate adusă de LG UX 5.0 este noua versiune LG Health, o aplicație care monitorizează activitatea fizică a utilizatorului, oferindu-i statistici privind caloriile consumate și avertizându-l în privința necesității mișcării.LG a adus, în noua versiune software LG UX 5.0, o aplicație denumită Smart Doctor care curăță telefonul de temporale, dar și o aplicație care permite instalarea conținutului de pe telefonul vechi doar prin apropierea celor două telefoane. Aplicația este disponibilă prin NFC.